Új sportpályát épít Magyarcsanád

Mostanra katasztrofális állapotba került, balesetveszélyessé, lényegében használhatatlanná vált a helyi általános iskola udvarán lévő, évtizedekkel ezelőtt létesített bitumenes sportpálya Magyarcsanádon. Ez a legfőbb oka annak, hogy a faluban lényegében megszűnt a sportélet. És ez az, amin változtatni szeretne az önkormányzat azzal, hogy a régi helyen hamarosan egy újat épít, méghozzá műfüveset, 150 férőhelyes lelátóval. Ez 20-szor 40 méteres, azaz szabványos méretű lesz, lehet majd rajta focizni és kézilabdázni is. A megyében idén 8 hasonló pálya épül.



Farkas János polgármestertől (Fidesz) megtudtuk, az elképzelés több mint álom, hiszen az összesen 35 milliós beruházáshoz a labdarúgó-szövetségtől már elnyerték a pályázati támogatást, és a 11 milliós helyi önerő is megvan.



A tervek szerint a munkát a régi pálya felbontásával kezdik, aztán épül a helyére az új. A munka március–április körül kezdődik, és nagyjából egy hónapon át fog tartani. Az új pályának a régivel ellentétben nem lesz kerítése. Nemcsak azok fognak örülni neki, akik szabadidejükben szívesen rúgják a bőrt: az általános iskola diákjai is, akiknek ezt követően jó időben már itt tudják megtartani a tornaórákat.