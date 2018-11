Újabb házak Honvédban

A múltkori 3 után újabb 7 önkormányzati bérlakást adtak vissza korábbi bérlőiknek teljeskörűen felújítva a makói Honvéd városrészben. Megírtuk, a bérlakások rekonstrukciója az összesen közel 1 milliárdos Honvéd-program egyik eleme; 4 új bérlakás is épül, ezek közül 3-at november–december fordulóján adnak át, egy pedig a majdani közösségi ház részeként épül fel. A városrész képviselője, Sánta Sándor méltatta a program eddigi eredményeit, és felhívta a figyelmet arra, hogy az elhanyagolt, üres telkek tulajdonjogi rendezésével, a területek megtisztításával is foglalkozni kell. Siket Tibor, az innovációs iroda vezetője elmondta: a Honvéd-program további beruházásainak – út- és csatornaépítés, közösségi ház kialakítása – tervei is lényegében készen vannak, most a hatósági engedélyeztetések zajlanak.