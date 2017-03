Újból misézhet a Habonyról kérdező pap

Nem szerepelhet



A Cseh Péter Mihály atya „tevékenységével kapcsolatban 2016. július 15-én megkezdett előzetes vizsgálat a mai napon lezárult" – tudatta hétfőn a Pécsi Egyházmegye a papjaival és a hívekkel. A közlemény arra nem tért ki, hogyan folytatódik az eljárás, azt viszont leszögezi: „a szerteágazó tevékenységre vonatkozó vizsgálat nem tárt fel olyan szempontot, amely az atya további szabályozott papi szolgálatát akadályozná, így az eljárás idejére vonatkozó nyilvános papi működéstől való eltiltás a mai nappal megszűnt... További intézkedésig mindennemű médiaszereplése tiltott. Foglaljuk imáinkba személyét és szolgálatát!"

„...Megosztom veletek, hogy főpásztorom visszahelyezett a nyilvános papi szolgálatba, és április elsejével Vásárosdombóra küldött plébániai kormányzónak" – adta hírül kedden délelőtt Facebook-oldalán ismerőseinek, köztük lapunk munkatársának Cseh Péter Mihály.A 34 esztendős, jól futballozó, őző nyelvjárásban beszélő katolikus lelkipásztorról korábban a Duna Televízió is portréfilmet készített. Mindig aktív volt a közösségi médiában, videoblogot indított, de e tevékenysége nem mindig tetszett feljebbvalóinak. Egy közösségi házban, ahol korábban kocsma működött, előadás-sorozatot indított, azzal a címmel, Kicsoda Jézus. Tavaly július 10-én közzé tett nyilvános videóüzenete országos visszhangot váltott ki, mert ebben Orbán Viktor miniszterelnökhöz intézett kérdést: kicsoda Habony Árpád?Az, ahogy a miniszterelnöki tanácsadó személye iránt érdeklődött nyilvánosan, a pécsi egyházmegye szerint már vállalhatatlan volt. Udvardy György püspök vizsgálatot indított, és az akkor Szekszárdon, kisegítő lelkészként szolgált Cseh Péter Mihályt eltiltotta minden nyilvános papi működéstől. Ez a szilencium mostanáig tartott.A fiatal lelkipásztor Makón született, földeáki, 2009-ben Pécsett szentelték pappá, de hazajár. 2010 májusában, a földeáki templomban még káplánként a misén a tékozló fiú esetéről beszélt. Lapunk akkori tudósítása szerint azt mondta, élnek közöttünk olyan emberek, akik elmennek otthonról – a görög eredetiben szereplő kifejezést úgy is lehetne fordítani: a nagy sömmibe – eltékozolják pénzüket, tehetségüket. Aztán rájönnek, hogy elszúrták, és már visszamennének, ha lehetne. „De akadnak olyan emberek is, akik szenteskednek, mindig eljárnak a templomba, de közben irigykednek arra, aki át meri lépni a határokat. Az igazi atya pedig mindkettőt szereti" – mondta hét éve a pap.