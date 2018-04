Újra jár a magyarcsanádi toronyóra

– Nagy szerencsénk volt: az óra szerkezetéről kiderült, hogy javítható, így a felújítás végül lényegesen olcsóbb lett, mint számítottunk rá – tudtuk meg Tóth-Pál Lászlónétól, a Magyarcsanádért Egyesület elnökétől. Megírtuk, a több nemzetiség és felekezet lakta, ezerötszáz lelket számláló kis falu arról híres, hogy négy temploma is van– működtethető toronyórával azonban csupán a románoké rendelkezik.Egyébként ez a legrégebbi: 1882-ben épült, tornya 32 méter magas, az óra pedig közvetlenül a torony csúcsa alatt van. Egyszer, hat évvel ezelőtt már javították: akkor egy helybeli nyugdíjas mezőgazdasági gépszerelő, Túri András volt az, aki gyűjtést indított a nemes cél érdekében, majd amikor az anyagköltség összejött, a munkát saját kezűleg végezte el.Most komolyabb rekonstrukcióra volt szükség, így az újabb gyűjtés mellé jótékonysági bált is rendeztek az év elején. 280 ezer forint gyűlt össze. Akkoriban Farkas János polgármester azt mondta, ha kell, az önkormányzat kiegészíti az összeget, de mindenképp elvégzik a javítást. A pénz végül azért bizonyult elegendőnek, mert a munkára felkért makói órásmester, Báron Sándor megállapította, hogy nem kell új szerkezetet vásárolni.Összesen 11-szer járt az elmúlt hetekben a faluban. Kitakarította a szerkezetet, bezsírozta, a kopott alkatrészeket kicserélte, összehangolta az óramű vezérlését és meghajtását, a számlap törött üvegét pótolta, újrafestette és hézagmentesen visszaillesztette, az elektronikát szintén felújította, illetve elvégezte a belső hálózati munkákat, az elektromos kábelek bekötését. Gondoskodott a számlap megvilágításáról is.Az egyesületi elnök azt mondta, ha további adományok is befutnak, a harangok szintjén lévő farostély faszerkezetét is rendbe hozzák, hogy a madarak ne juthassak be a toronyba.