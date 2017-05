Újra oltanak bárányhimlő ellen Makón

Tudta?



A bárányhimlő elleni védőoltás Magyarországon 1998 óta elérhető. A járványos betegségnek akár súlyos szövődményei is lehetnek – igaz, ez nem fordul elő gyakran. Kísérheti vírusos tüdő- vagy agyhártyagyulladás is. Ezenkívül elfertőződhet a himlő sebe, ami szepszishez vezethet. Ami biztos: az oltással a gyerek jó eséllyel megspórol néhány kellemetlen, vakarózással telő napot, a szülő pedig ugyanennyi táppénzt.

– Én minden anyukának ajánlom a többi védőoltással együtt, ha érintett korú a gyereke. A tapasztalatom az, hogy minden harmadik él a lehetőséggel – mondja Kiss Ivánka makói házi gyermekorvos a bárányhimlő ellen ingyenesen kérhető vakcináról. Annak kapcsán érdeklődtünk nála, hogy a város önkormányzata arra készül, idén megismétli a védőoltás-akciót.Mint annak idején megírtuk, a makói önkormányzat összesen 369 helyi, óvodáskorba lépő gyerek szüleinek ajánlotta fel a lehetőséget, hogy ezt ingyenesen beadathassák. A képviselő-testület a döntést éppen egy éve hozta meg. A költségekre el is különítettek 6 millió forintot – ez a családoknak gyerekenként 20 ezer forintos megtakarítást jelent.A tájékoztató levelet tavaly júniusban az egyéni körzettel rendelkező önkormányzati képviselők vitték el a családoknak, de maguk a háziorvosok is igyekeztek meggyőzni a szülőket. Ugyanakkor az érintett korosztály, azaz a 2013. január 1. és 2014. augusztus 31. között született gyerekek harmada kapta csak meg védőoltást.A képviselő-testület holnapi ülésén arra készül, hogy folytatja a tavalyi akciót, és a most óvodába készülő 2–3 éveseknek teszi lehetővé az ellenanyag ingyenes beszerzését. Erre 3 millió forintot fognak elkülöníteni. Azt, hogy ez nem felesleges, bizonyítja: a be nem oltott apróságok között tavaly is végigsöpört a bárányhimlő.