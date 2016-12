Újra szól a makói Radio Ice

A hírek frissek, az adások azonban a régiek a napokban újraindult makói Radio Ice műsorfolyamában, amely 2014 márciusában szüntette be sugárzását az FM 94,2-n. A 2006-ban indult, fiatalos hangvételű adót sokan szerették, és a megszűnésig több mint 50 ember vett részt a munkában. A makóiak ráadásul azért is sajnálták, hogy lehúzta a rolót, mert az Árkádia 2014. januári megszűnése után ez maradt az egyetlen, utolsó helyi rádió. Amikor befejezték, közleményükben azt írták, mivel a hatályos szabályok szerint műsorszolgáltatási szerződésük lejárt, tovább nem hallhatók sem az éterben, sem pedig interneten a megszokott műsorok és műsorvezetők.



Ezért is hatott meglepetésként az ünnepek idején, hogy az Ice újraindult. Ezt persze nem úgy kell elképzelni, hogy ismét rádión fogható. A Radio Ice Facebook-oldaláról le kell tölteni egy alkalmazást, és ezen keresztül, neten, számítógépről vagy okostelefonról lehet hallgatni a műsort. A 80-as, 90-es évek zenéit, a korábbi műsorok archív felvételeit, illetve folyamatosan frissülő híreket adnak ebben a formában. Sas Zsolt, a rádió főnöke lapunknak azt mondta, ezt a megoldást a technika fejlődése tette lehetővé. A műsorfolyamot egy Budapesten működő szerver biztosítja. Új, illetve élő műsorokat viszont nem készítenek, és ezt a jövőben sem tervezik.