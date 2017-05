Újraindult a királyhegyesi Kanálka

Az újraindult üzem dolgozói maguk termelik az alapanyagokat. Fotó: Szabó Imre

– Az üzemben, illetve kertgondozóként csak helybeliek dolgoznak, a négy emberből három ráadásul azok közül való, akikkel a termelés indult – mondta a hosszabb szünet után nemrégiben újraindult kisüzem, a Kanálka működtetését átvállaló Vidékért szociális szövetkezet egyik vezetője, Molnár Judit. Azt is elmondta, az alapanyagokat ugyancsak maguk termelik, ami pedig nincs a kertészetükben, azt helyi vagy környékbeli gazdáktól vásárolják.

A fővárosból, online irányítják a tájjellegű ízekről híres kisüzemet. Fotó: Szabó Imre

Mint megírtuk, a szegedi Tudásklaszter Kft. a 680 lelkes faluban két évvel ezelőtt vett meg a Kis utcában egy akkor romos polgárházat 1 millió forintért, és mellé 5000 négyzetméter földet. 160 milliós támogatásból pedig felújították, berendezték az épületegyüttest, majd a tradicionális termelőiskola indítása mellett a Kanálka márkanevet is megalkották.Az induláskor 5 embert alkalmaztak arra, hogy tavasztól őszig megtermeljék, majd betakarítsák az alapanyagokat, aztán feldolgozzák és csomagolják a késztermékeket. Többek között padlizsánkrémet, mézes zellercsipszet és almalekvárt állítottak elő (2015. április 17.: Királyhegyesről hódít a Kanálka).

Az üzemben termelt, igényesen csomagolt, szigorú minőségi előírásoknak megfelelő termékek Kanálka márkanév alatt kerültek forgalomba. A készítmények nagy sikert arattak, szakmai díjakat is nyertek, ennek ellenére a nonprofit vállalkozás tavaly ősszel kénytelen volt bezárni az üzemet, a dolgozókat pedig szélnek eresztették – mint mondták, azért, mert erejüket meghaladta, hogy a termelés szervezésén túl a forgalmazást és a marketinget is felvállalják.Maradt tehát a termelőiskola, a Kanálka pedig új gazdát kapott. Mint megtudtuk, a márka a kényszerszünet ellenére sem kopott ki a köztudatból. A Kanálka krémekkel kapcsolatos munkát most egy online rendszer segítségével a fővárosból szervezik, és terveik szerint a termékcsaládot hazai és nemzetközi vásárokon, kiállításokon is népszerűsíteni fogják.