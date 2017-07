Újravésik a makói háborús hősök névsorát

– Hálás vagyok, hogy az önkormányzat végre méltóvá teszi a körülményeket az emlékműnél – mondta a makói Boros János a Csanád vezér téren. A második világháborús emlékműről van szó, amit 1993-ban avatott fel Tőkés László, és amelyre a harcokban elesett makói katonák és civilek neveit vésték. Boros 5 évvel ezelőtt hívta fel a figyelmünket arra, hogy az íves, márványlapokkal borított fal elemei megrepedeztek, mozognak, hiányoznak, a nevek rajtuk néhol már alig olvashatók. Akkor pályázati forrás híján elmaradt a felújítás, és a helyzet azóta csak romlott.

Az idős férfit különösen azért szomorította el az emlékmű elhanyagolt állapota, mert édesapja neve is olvasható rajta. A városházán megtudtuk, az emlékjel felújítását képviselői indítványában tavaly Farkas Éva Erzsébet polgármester kezdeményezte.A helyszínen járva láttuk, hogy a munka megkezdődött – most éppen szünetel –, szeptemberre fejezik be. A tervek szerint kicserélik a neveket tartalmazó, korrodált márványlapokat, a helyenként hiányos mészkőlap burkolatokat és a mellvédfal műkő burkolatát. Megtisztítják és felújítják a katonaszobrot, illetve annak talapzatát is. A beruházás költsége, amit a város saját forrásból fedez, 7,1 millió forint plusz áfa. Az emlékmű körüli parkot a városgazdálkodás teszi rendbe.