Ünnepi műsor, koszorúzás és több száz ember a makói ünnepségen - fotók

– 170 év után most is harcolnunk kell Magyarországért, függetlenségünkért, szabadságunkért – mondta Farkas Éva Erzsébet polgármester, a makói megemlékezés ünnepi szónoka, miután felidézte a forradalom és a szabadságharc makói eseményeit. Hozzátette, mindazt, amiért őseink küzdöttek, s amiért az elmúlt években vállvetve dolgoztunk, elveszíthetjük, sőt jövőnket, biztonságunkat, nemzeti identitásunkat, szokásainkat, hagyományainkat is. Idegenekké válhatunk saját hazánkban, saját településünkön a huszonegyedik században – hívta fel a figyelmet.Az ünnepséget most is a főtéri Kossuth-szobornál tartották meg, ahová a jó időben több százan gyűltek össze. A városi zászló felvonása, majd a polgármesteri beszéd után Ivancsics Ilona színművésznő szavalt, Guti Hanna, Kira és Zoé énekelt, aztán a Forgatós táncegyüttes mutatta be ünnepi műsorát. A rendezvény koszorúzással zárult.