Út épülhet a jángori zsidó temetőhöz

Az út ugyanis a város határától még bő 1,3 kilométernyi, és a külterületi szakasznak nincs szilárd burkolata. Erről meggyőződhettek mindazok, akik a hétvégén vállalkoztak arra, hogy a makói zsidóság hagyományait ápoló Dr. Kecskeméti Ármin Baráti Társaság elnöke, Urbancsok Zsolt vezetésével egy szervezett túra keretében kibicikliztek ide.



A sírkert 1856-ban nyílt, és bár a városnak már nincs számottevő izraelita közössége, mindmáig működik. A 10 ezer négyzetméternyi területen ortodox és neológ temető is van, a sírok közül nem egy a város története szempontjából jelentős alakok nyughelye – legutóbb Homonnai Nándor fotóművész sírjánál tartottak itt városi megemlékezést.



Úgy tudjuk – és erről testületi ülésen is volt szó –, hogy az önkormányzat 128,4 millió forintos, önrészt nem igénylő pályázati támogatásból készül az út leaszfaltozására. A beruházás részeként aszfalttal folytatják az Attila utcát, egy forgalmi sávval, 30 kilométer/órás sebességre tervezve. Az út 3,5 méter széles lesz, építenek hozzá két kitérőt az esetleges szembejövő forgalom biztosítása érdekében, lesz buszforduló és 20 férőhelyes parkoló is. Információink szerint már a közbeszerzési eljárást is meghirdették a múlt hónapban.