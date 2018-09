Út is megújul a makói tanyavilágban - 100 milliót költenek 4 kilométerre

A munkagépek a felújítást követően szilárd úton közlekedhetnek. Fotó: Szabó Imre

– Spórolni fogunk az üzemanyagon, kímélni tudjuk az autókat, munkagépeket, ritkábban kell gumit cserélni – mondta a makói tanyavilágban élő Mészáros Sándorné arról, miért jó, hogy hamarosan felújítják a Makó-Rákost Igással összekötő, mintegy 4 kilométeres úgynevezett Rác utat. Ezt a gazdálkodók most is gyakran használnák földjeikre menet, illetve terményeiket fuvarozva, ám nagyon nehezen járható – ehelyett egyelőre kénytelenek kerülőt tenni Makó vagy Bogárzó felé.A jó hírt az út régen várt felújításáról tegnap Kádár József önkormányzati képviselő jelentette be helyieknek, akiket emlékeztetett arra is: a város segít a tanyák villamos árammal való ellátásában, illetve a külterületi buszmegállók megvilágításában. Ami a Rác utat illeti, ennek felújítása 100 millióba fog kerülni, a központi támogatáshoz az önerőt az önkormányzat biztosítja. Jelenleg a közbeszerzési eljárás folyik, a munka kezdete várhatóan már a jövő évre húzódik.A rákosiak öröme akkor lenne teljes, ha felújítanák a Rác utat a főúttal összekötő, mintegy 400 méteres úttestet is – hívta fel a figyelmet Batik György, aki fél évszázada lakik a faluban. A lényegében a Kossuth utcát jelentő út nem az önkormányzaté, hanem a Magyar Közúté, és az elmúlt évtizedek alatt ugyancsak tönkrement. Kádár azt mondta, ennek érdekében Lázár János honatya segítségét fogja kérni.