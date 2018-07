Utakat, járdákat, közösségi házakat szeretnének a települések - Csak Vásárhelyről nem kapott javaslatot Lázár János

A települések élhetősége, népességmegtartó képessége a legfontosabb probléma – ezt tapasztalta általánosságban Lázár János , aki az elmúlt néhány hétben végigjárta választókerülete mind a 19 települését, és a következő évek fejlesztési lehetőségeiről tárgyalt a képviselő-testületekkel. Az utolsó állomás Óföldeák volt, ahol járdákat, utakat, közösségi házat szeretnének építeni a következő esztendőkben.Az országgyűlési képviselő lapunk kérdésére elmondta: a demográfiai nehézségeken akkor lehet változtatni, ha élhető a település, az alapvető szolgáltatások rendelkezésre állnak, van óvoda, iskola, orvosi rendelő, gyógyszertár, sportolási lehetőség és egy művelődési ház, ahol a helybeliek közös programokat tudnak szervezni. Hozzátette, településenként 2–300 millió forintból lényeges, hosszú távú változást lehet elérni. Kérdésünkre a képviselő elmondta azt is: Hódmezővásárhely az egyetlen település, ahonnan nem kapott érdemi városfejlesztési programot.– Úgy látom, a képviselő-testület és a polgármester között akkora a vita, hogy nem marad idő Vásárhely következő 10 vagy 20 évéről gondolkodni és beszélni. A városvezetésben csak vita és látszatpolitizálás zajlik. Hiába adtam meg a telefonszámomat, nem szokott felhívni a polgármester, általában a politikai vitát fontosabbnak tartja, mint a városfejlesztést – fogalmazott Lázár János. Úgy véli, jól látható a tizenkilenc településen, hogy ahol politikai viták vannak, ott lebénul a város, lefagy a szoftver, és megáll a fejlődés. Kiemelte, neki viszont fontos Vásárhely fejlődése, ezért foglalkozik például a tramtrainnel. Emlékeztetett, a hosszú távú tervek között szerepel a villamosvasút kiépítése Szeged és Szabadka, illetve Szeged és Makó között is. – A közlekedés és a mobilitás a szavak jelentése ellenére itt tudja tartani az embereket ebben a térségben, hiszen ha fél órán belül el tud jutni valaki a munkahelyére, akkor nem költözik el – mondta a képviselő. Simonné Sinkó Erika , Óföldeák polgármestere ezt megerősítve azt mondta, az egyik legnagyobb problémájuk éppen az, hogy a Maroslelén keresztül Szegedre vezető, a Magyar Közút kezelésében lévő út annyira rossz állapotban van, hogy a DAKK Zrt. az ott közlekedő buszjárat megszüntetésén gondolkodik. Ez viszont már okozhatná azt is, hogy a fiatalok elköltöznének Óföldeákról. Lázár azt javasolta, hogy a polgármesterrel közösen írjanak levelet a Magyar Közútnak az út felújítása érdekében.Simonné Sinkó Erika elmondta azt is, a Szeged-Csanádi Egyházmegye közel 85 millió forintot kapott a kormánytól az óföldeáki erődtemplom felújítására. – Ez a térség egyik legkülönlegesebb temploma, nagy öröm számunkra, hogy felújítják – mondta a polgármester.