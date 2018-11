Útavató két keréken: politikusok Makóról és Vásárhelyről is jöttek - A többség egyszerű biciklis volt

Szombaton délelőtt 10 körül mintegy harminc kerékpáros gyűlt össze a makói Czuczor és Almási utca sarkán, hogy részt vegyen az új bicikliutat felavató túrán. A résztvevők többsége egyszerű civil kerékpáros volt, esetleg gyakorlott biciklitúrázó, de azért a helyi politikából ismerős arcokat is fel lehetett fedezni: eljött például a jobbikos önkormányzati képviselő, Zeitler Ádám, a DK-s Török Miklós vagy a szocialisták irodavezetője, Csávás Antal. – Én egyszerűen örülök, hogy kész a bicikliút – mondta készülődés közben Várhegyi Ildikó. – Tapasztalatom szerint az autók között biciklizni nagyon veszélyes – tette hozzá.Ami az utat illeti, bár a Szép utcától az Ardics utcáig terjedő szakasz tényleg befejezésre vár még, a külterületi szakasz készen van, még a felfestések sem hiányoznak az aszfaltszőnyegről. Kiválóan használható biciklivel, sőt motorral is. Orkonyi Károly például Marusius nevű, saját építésű, díjnyertes motorjának nyergében vállalkozott arra, hogy megteszi a Marosleléig tartó, jó 12 kilométeres távot, Bíró Ferenc pedig dongómotoron. Utóbbi út közben azt mondta, ismeri a hódmezővásárhelyi polgármestert, de nem őmiatta jött el. – A múlt héten is bicikliztem itt, igyekszem kihasználni a jó időt – mondta. Azt is megemlítette: sajnálja, hogy Makó és Szeged között még mindig nem épült meg a kerékpárút.Bő fél óra sem telt bele, és a kis csapat megérkezett Maroslele főterére. A Vásárhelyről induló csapatra itt várni kellett, de addig is lehetett üdítőzni, sütizni, beszélgetni. A vásárhelyi csapat, mint tapasztaltuk, jóval népesebb volt, mint a makói, 150-200 fősre becsülhető. Amint begördültek az első kerekezők Lelére, taps fogadta őket. A csapat élén Márki-Zay Péter polgármester kerekezett. Az egyik szervező, Berényi Károly, aki a vásárhelyi közéletnek is ismert alakja, azt mondta, ők azért szeretnének civilek maradni – nem politikai okokból pattantak nyeregbe, hanem mert egyébként is szeretnek kerékpározni.