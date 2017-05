Útról, vízről fórumozott Kiszomboron Lázár János

Hozzátette, a beruházás választási ígérete volt; fontos, hogy megvalósuljon, mert általa nemcsak Makó mentesülhet sok kocsitól, de a zomboriak is egyszerűbben jutnak majd a sztrádára.



Szóba került a térségi ivóvízminőség-javító program is, amiről szombati lapunkban írtunk. Lázár összegzése szerint a beruházásra költött 3,7 milliárd elment, még sem ad az új rendszer iható vizet, továbbra is a régit kell használni, a felelősök pedig eltűntek. Eddig 560 milliót költöttek új szűrőkre, eredménytelenül, most további 950 milliós beruházásra lesz szükség. Az ügyet mielőbb le kell zárni, különben tényleg vissza kell fizetni a 3,1 milliárdos uniós támogatást. Hogy mi lesz a megoldás, még nem tudja – mint fogalmazott, ezt az érintett polgármesterekkel közösen szeretné megtalálni.