V. Nagy Nándor képzőművész alkotásaiból nyílik kiállítás Makón

V. Nagy Nándor a Magyar Képzőművészeti Egyetemen 2007-ben szilikátrestaurátor-művész szakon diplomázott, a Zsolnay-épületkerámia restaurálásának területén végzett szakmai munkáját a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete diplomadíjjal jutalmazta - közölte Arany-Tóth Attila.



A 2000-es évektől a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum munkatársa, jelenleg főrestaurátora. 2007 óta országos képzőművészeti kiállítások rendszeres résztvevője, a kortárs kerámiaszobrászat többszörösen díjazott művésze, hazai és külföldi képzőművészeti és kerámiaszimpóziumok gyakori résztvevője. Több munkája is látható köztereken, például a Tornyai-múzeum előtt a Nézőpont - Lucien Hervé fotográfus emlékére vagy a közgyűjtemény parkjában az Archaikus bak című szobra. Középületek és műemléki épületek felújításának társalkotója.



A Makón augusztus 22-ig látható tárlatának anyagát az elmúlt tíz munkájából válogatták. Témáit a természetközeliség határozza meg, emellett a plasztikák között nagy számban előfordulnak Vénusz-szobrok is. A kiállítás címében is szereplő Tavaszvárók növényi jellegű istenségábrázolások, a termékenység princípiumai, de hasonló témák fedezhetők fel a Tanúk című sorozatban is. A szobrok megformálásában és jelképrendszerében több évezredes archaikus hagyományok érezhetők. Az erős absztrakciós törekvések letisztult, modern formákat eredményeznek, amelyek a mondanivaló erőteljes kihangsúlyozásával napjaink nyelvén kommunikálnak. A legtöbb alkotás magas tüzű samottos agyagból nyerte formáját, de megjelenik a kő és a saválló acél is mint modern alapanyag.