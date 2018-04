Vak párját kísérve jöttek az ötletek: Németh egész Makót vakbaráttá tenné

A Deák Ferenc utcában még nem késő gondolni a vakokra - az új járdát még nem rakták le.

Fotó: Szabó Imre

Újabb javaslatokkal állt elő a makói Németh Pál a vakok érdekében, ezúttal az egész várost érintően. Ő volt az, aki – mint megírtuk – vak párjával, a szegedi Pece Merilinnel bejárást tett a Hagymatikum fürdőben, és megmutatták Ékes József stratégiai vezetőnek, hol mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a fürdő biztonságosabb legyen a látássérülteknek. A nyugdíjas mérnök egyébként először lapunk fogadóóráján vetette fel, hogy tenni kellene valamit a minél szélesebb körű akadálymentesítés érdekében, és mi is az ügy mellé álltunk.Mostani ötleteiről feljegyzést készített, és a listát kiegészítette a városszerte ismert makói vak masszőr, Pánczél János javaslataival is, majd találkozót kért Farkas Éva Erzsébet polgármestertől. Más ötletek mellett a legfontosabb az volt, hogy a most felújítás alatt álló Deák Ferenc utca járdáját lássák el vakvezető sávval egészen a Návay térig, illetve külön leágazásokkal a piachoz, illetve a padokhoz. Ilyen egyébként a városban néhány helyen, rövidebb szakaszokon már van. Hasonlót kértek a Teleki utcától a fürdő bejáratáig, és más forgalmas helyekre is. – Tisztában vagyunk azzal, hogy nem lehet a vakvezető téglasorok kedvéért feltúrni az egész várost, de az szerintem méltányolható kérés, hogy ha valahol egyébként is felbontják a járdát, oda építsenek be ilyet – mondta Németh Pál.A félórás találkozóról Németh Pál azt mondta, a városvezető nyitottan fogadta kéréseiket. Pece Merilin egyébként korábban azt mondta lapunknak, hogy a makói belváros már a jelenlegi formájában is sokkal biztonságosabb a vakok számára, mint más városok, mert a járda legalább nem hepehupás – így aztán szívesebben sétálgat a Maros-parti városban, mint Szegeden.