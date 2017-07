Változatlan a bűz a Nagyér-csatornánál: környezetvédelmi okokból nem kezdték el a kotrást

A Nagyér egyelőre érintetlen. Fotó: Szabó Imre

– Nem csökkent a bűz, különösen esténként elviselhetetlen – erősítette meg lapunknak a makói Nagyér-csatorna partján lakó Kiss Norbert. Ő volt az, aki a kellemetlen szagot árasztó csorgóról egy hónappal ezelőtt videót készített, majd aláírást gyűjtött annak érdekében, hogy fedjék le.Mint megírtuk, az önkormányzat erre azzal reagált, a lefedés több tízmilliós költségére keresik a pályázati forrást, viszont legalább kikotorják a medret jó egy kilométer hosszan, hogy a pangó, rothadó növényzettel teli víz le tudjon folyni. Erre már szerződést is kötöttek egy vállalkozóval, aki a munkát júliusban fogja elvégezni.

Most viszont úgy tűnik, erre tovább kell várni. Mint a legutóbbi rendes testületi ülésen elhangzott, azért, mert a vállalkozó jelezte az önkormányzatnak, hogy a kitermelendő iszap esetleg ártalmas lehet a környezetre. Szabó Sándor, a jegyzői iroda vezetője az érintett körzet képviselőjének, Gáspár Sándornak a kérdésére elmondta, laborvizsgálatra lesz szükség, és a várhatóan kéthetes munka csak azt követően indulhat meg, hogy sikerült erre választ kapni. Ez információink szerint egyelőre nem történt meg, és azt sem lehet tudni, mi lesz a sorsa a kikotort iszapnak.Kiss Norbert azt mondja, a csatorna közelében élők már türelmetlenek. Nem értik, ha évekkel korábban sikerült egyszerűen megoldani a kotrást, most miért ilyen bonyolult. – Mi július végén nyaralni megyünk, egy kicsit a büdöstől is megszabadulni. Remélem, amikor hazatérünk, már látni fogjuk a munkagépeket – tette hozzá.