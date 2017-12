Vargáék nyerték a pavilonpert - kamionsofőr lett a korábbi apátfalvi polgármester

A pavilon egyelőre megmenekült. A bíróság úgy döntött, hogy érvénytelen volt az apátfalvi önkormányzat határozata. Fotó: Kuklis István

Hatályon kívül helyezte a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az apátfalvi képviselő-testületnek azt a határozatát, amely megvonta a Kossuth utcán álló zöldséges pavilon közterület-használati engedélyét. Ez jogerős ítélet.A pert a pavilon tulajdonosa, Varga Péter és családja indította májusban (2017. június 9.: Haladék a zöldségesbódénak .) Úgy érveltek, az önkormányzat, amikor visszavonta az engedélyüket, nem ajánlott fel nekik másutt közterületet, pedig ez így lett volna szabályos. Az önkormányzat eljárása Vargáék szerint arra irányult, hogy ellehetetlenítsék a vállalkozásukat. Ezt az önkormányzat tagadta, mondván, csak rendbe akarja tenni az ottani piacot, és a tervekben a pavilon helyére parkolót, ajándékboltot gondolt, ezért – a beruházás közérdekű voltára hivatkozva – vonta vissza az engedélyt Vargáéktól. Cserébe azért nem ajánlott másik területet, mert úgy tudta, Vargáék már máshol akartak zöldségesüzletet nyitni, így nem volt szükségük új közterületre.

Mindkét fél a helyi rendeletre hivatkozott. A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság indítványozta a Kúriánál, vizsgálja meg törvényességi szempontból a 12/2013. (V. 1.) számú helyi jogszabályt. A Kúria Önkormányzati Tanácsa október 24-én arra jutott, hogy a rendelet törvénysértő, és a közigazgatási bíróság előtt lévő ügyben nem alkalmazható. Az indoklás szerint a rendeletben téves törvényi hivatkozások vannak, és a közérdek értelmezése is bizonytalan. A felperes ügyvédje ezt úgy fordította le: mivel előbbrevaló a köz számára egy üzletnél az, amit a helyén akar felépíteni és nyitni valaki más, akár az önkormányzat? A közigazgatási bíróság ezután a Kúria határozatának értelmében döntött.„A Kúria döntését elfogadjuk, bár annak tartalmával nem értünk egyet" – reagált kérdésünkre Szekeres Ferenc, Apátfalva polgármestere (Fidesz). A községvezető utalt arra, hogy a rendelet Varga Péter polgármestersége idején készült, amikor sokszor „kézzel javítva" hirdették ki a jogszabályokat. Tisztában van azzal, hogy az esetleges adminisztratív hibák az épp aktuális vezetést terhelik, de ezek miatt az egész rendeletet nem kellett volna megsemmisíteni. A polgármester szerint a Kúria odafigyelhetett volna arra, hogy Varga Péter „nem egyszerű hétköznapi állampolgár", hanem közszereplő, aki tisztában volt azzal, mi van a rendeletben.Az önkormányzat – pályázatból vagy önerőből – meg akarja csinálni a beruházást, mert szükség van parkolókra, új munkahelyre és a helyi kistermelők termékeit népszerűsítő üzletre. A per miatt azonban még az előkészítés sem kezdődhetett el. Szekeres Ferenc szerint „az sem hagyható figyelmen kívül", hogy Vargáék nem akarják már használni a bódét, az üzlet már nem működik.– Az üzletet tényleg nem csináljuk tovább. Lehet, hogy bérbe adjuk – mondta lapunknak Varga Péter, akivel a megyei közgyűlésen találkoztunk. Az MSZP-frakció tagja azt mondta, amióta tart ez a vita és a per, sok minden megváltozott. A helyi köztisztviselők és közfoglalkoztatottak már nemigen vásároltak az üzletükben, és úgy gondolja, ez nem véletlen. A zöldségesbolt a felesége munkája volt, de ő inkább keresett más állást.A 42 éves Varga Péter pedig már jó ideje kamionsofőrként dolgozik. Két hét vezetés után egy hetet tölt itthon.