Várhatóan jövő tavasszal indulhat az építkezés -200 millióba fog kerülni a Kálvin utca új rendelője

A betegek már nem sokáig járnak ebbe a lepusztult épületbe. Fotó: Szabó Imre

– A makói önkormányzat megkötötte a szerződést az új Kálvin utcai rendelő terveinek elkészítésére – jelentette be tegnap Farkas Éva Erzsébet polgármester, miután Kádár József önkormányzati képviselővel együtt megnézte, hogy halad a Justh Gyula utcai rendelő felújítása. A részletekről elmondta, a tervek elkészítésére a költségvetési tartalékból 8,9 milliót különítettek el. Az épületben dolgozó egészségügyi szakemberekkel szeptember közepén egyeztetnek a részletekről; a terveknek az év végéig kell elkészülniük.

Megírtuk: az igen elhanyagolt Kálvin utcai rendelőt a szakemberek alkalmatlannak nyilvánították funkciójára, mi több, felújítását sem tartották lehetségesnek. A város eredeti elképzelése az volt, hogy az ott működő rendelőket, illetve az épületben működő patikát átköltözteti az onnan 800 méterre lévő Tinódi utcai egykori vízműszékházba, amelynek átalakítására 20 millió forintot szántak. Ez az ötlet azonban megosztotta az érintetteket, így született döntés az új rendelő építéséről az eredeti helyén. A Kálvin utcában egyébként felnőtt és gyermek háziorvosok, fogászok, védőnők dolgoznak, és patika is működik, naponta több százan, akár ezren is megfordulnak az épületben.A polgármester most azt mondta, az már eldőlt, hogy a gyermekorvosok a Hollósy Kornélia utcai központi rendelőintézetben dolgoznak a régi rendelő bontása, illetve az új építése alatt – a többi ellátás átmeneti helyéről még egyeztetnek. A bontás jövő tavasszal indul. Ezzel párhozamosan szeretnék lebonyolítani a beruházás közbeszerzési eljárását, majd nyomban indítani is az építkezést. A bekerülési költség a tervezésen múlik, előzetesen ezt most nagyjából 200 millióra becsülik. Ha 2018-ra találnak hozzá pályázati forrást, fel fogják használni, de ha nem, saját költségvetésből, a tartalékok terhére, illetve a felszámolás alatt álló önkormányzati cégek pénzmaradványát felhasználva fogják finanszírozni a munkát. A rendelőnek még ebben a ciklusban el kell készülnie.