Várják a feledékeny olvasókat Makón

A bibliotéka most tartja a megbocsátás hónapját, ami itt régi hagyomány, és sokan élnek is a lehetőséggel.

Az idei akció már túl van a felén, és Benkéné Sándor Barbara könyvtáros lapunknak elmondta: eddig ötven olvasó hozott vissza köteteket – volt, aki két-három példányt is. Ebben minden bizonnyal külön ösztönzést jelent számukra, hogy akinek tudnak, külön is küldenek értesítést. Amikor a könyvtárban jártunk, épp senki sem jött ilyen céllal a kölcsönzőpulthoz, de megtudtuk, a visszahozott könyvek között volt kötelező irodalom éppúgy, mint olyan regény, amely egyszerűen ott maradt a polcon a saját kötetek közt – évekig. Ezeket nem tárolják külön a visszaérkezést követően, hanem visszarakják a helyükre. Arról, hogy pontosan mennyi könyv hiányzik a polcokról, nincs összesítésük.



A könyvtárban azt is megtudtuk, érdemes október végéig azért is betérni, mert most díjmentesen lehet beiratkozni. Ezzel a lehetőséggel is éltek eddig bő tucatnyian – összességében egyébként 3 ezres a jegyzett taglétszám.