Vas Róbert szerint van jövőjük a klasszikus makói fajtáknak - Makó segíti a hagymás gazdákat

A piaci érdeklődést mindenesetre várhatóan növelni fogja, hogy a vöröshagyma után jövőre várhatóan a makói fokhagyma is uniós eredetvédelemben részesül, azaz elismerten exkluzív termék lehet.

– A mostani szélsőséges időjárási viszonyok között már nagyon nehéz a termelésből befolyt összegből beruházni. Fejleszteni pedig kell: mi például fokhagyma-betakarító gépet akarunk vásárolni, mert egyre nagyobb gond napszámost találni – mondja Vas Róbert. A hat közül ő az egyik makói gazda, aki az önkormányzat hagymásoknak most először meghirdetett pályázatán nyert, méghozzá 3 millió forintot. A termelőkkel Farkas Éva Erzsébet polgármester csütörtök délelőtt írta alá a támogatási szerződést a városházán.Vas Róbert családi gazdaságban dolgozik. Mint mondja, ebbe nőtt bele, a szülei, sőt a nagyszülei is ezzel foglalkoztak. Termeszt hagyományos őszi és tavaszi fokhagymát, makói vörös, lila és fehér dughagymát, de külföldi fajtákat is, hiszen a piac igényli a választékot. Úgy gondolja, a hagyományos makói fajtáknak van jövőjük, hiszen ezek a külföldieknél gazdagabb ízvilággal rendelkeznek – a kérdés az, hogy milyen arányban igénylik a vásárlók.A polgármester a pályázatról azt mondta, noha Makó egyre inkább a turizmus felé fordul, a városnak fontos a hagyományos mezőgazdasági értékek megőrzése is. A képviselő-testület Kádár József városatya, gazdaköri elnök javaslatára döntött úgy szeptemberben, hogy pályázatot ír ki olyan helybeli kistermelőknek, akik vállalják, hogy területük egy meghatározott hányadán a klasszikus makói fajtákat termesztik. A felhívásra hatan jelentkeztek, valamennyien megfeleltek a feltételeknek, így egyenként 3 milliós támogatásban részesülnek – a pénzt a napokban utalják át nekik.