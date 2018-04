Vérző fejű diáklány a makói gimi udvarán - fotók

Nem mindennapi jelenet játszódott le csütörtökön a makói József Attila Gimnázium udvarán: két diáklányt baleset ért – egyikük tenyerébe ceruza fúródott, a másik elesett, és vérzett az orra, a feje –, tanáruk pedig valóságos sokkot kapott a történtektől. Mindez persze csak egy szituációs gyakorlat volt, méghozzá a Vöröskereszt területi versenyén, ahol a résztvevőknek arról kellett számot adniuk, milyen talpraesetten állnak helyt, ha elsősegélyt kell nyújtani.– Mindig is érdekelt az egészségügy, és fontosnak tartom, hogy ha valaki bajba kerül, segíteni tudjak rajta – mondta Szücs András, a Juhász Gyula Református Gimnáziumból érkezett csapat kapitánya, miután társaival együtt teljesítette a horrorisztikus elemeket sem nélkülöző versenyfeladatot. Volt már része ilyesmiben élesben is, hiszen egészségügyi szakosként volt gyakorlaton kórházi sürgősségi osztályon. Jelenleg egyébként felnőttképzésen vesz részt, mellette gyógy- és sportmasszőrként dolgozik, de az is lehet, hogy tudását később ápolóként hasznosítja majd.A versenyre, amelyen a csecsemőgondozás is téma volt, öt iskolából három korcsoport szerinti kategóriában érkeztek a csapatok, szerte a megyéből – tudtuk meg a Vöröskereszt területi vezetőjétől, Héjjáné Borbás Anikótól. A legjobbak később az országos fordulóban mérettethetik meg magukat a várost is képviselve.