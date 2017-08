Visszakapta a szemétdíjat

Megírtuk: olvasónk a kora miatt jogosult az ingyenes szemétszállításra, ám sokakkal együtt tévedésből ő is kapott csekket tavaly novemberben az akkor esedékes negyedévi (2016. 07. 01.–09. 30.), 3136 forint összegű hulladékszállítási díjról. Julianna nem sokkal később – mint sokan mások – levelet kapott a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt.-től, amelyben elnézését kérték a téves számlázás miatt, és kérték, azt ne fizesse be, de ő akkorra már befizette.



A téves befizetést az állami cégnek nyomban jelezte levélben, és kérte vissza az összeget, de hiába. Az elmúlt 10 hónapban is több alkalommal jelentkezett az ügyfélszolgálaton telefonon, illetve írt leveleket ajánlottan, sőt tértivevényesen, minden eredmény nélkül. Lapunkhoz utolsó próbálkozásként fordult.



A társaság most megválaszolta lapunk korábban feltett kérdéseit. Eszerint makói ügyfelük túlfizetése a tömeges számlázórendszerükre való átállás nehézsége és az adategyeztetés bonyolultsága miatt nem látszott, így a bérszámlázó partnerrel való kapcsolattartás során sikerült az ügyfél egyenlegét egyeztetni. Ügyfelük részére a korábbi túlfizetését – a postaköltségét is beleértve – megtérítették. Ez összesen 3786 forint.