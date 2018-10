Visszakapta emléktábláját Juhász Gyula tölgye Makón

Védik, ültetik a fákat



A makói önkormányzatnak van favédelmi és fásítási programja, amely a védett fákat is felsorolja – tudtuk meg Farkas Éva Erzsébettől. A fák felülvizsgálata jelenleg is folyik, az év végéig minden választókerületben eldöntik a szakemberek, van-e köztük gyógyításra szoruló, illetve menthetetlen. A fák telepítése is folyamatos: a babafákon kívül idén például 500 csemetét ültetnek a kerékpárutak mentén, pályázati pénzből.

Majdnem pontosan egy évvel ezelőtt számoltunk be arról, hogy egyik napról a másikra váratlanul eltűnt a helyéről a Juhász Gyula-emlékkő a makói Megyeház utcai parkból. Az emlékkő egy terebélyes koronájú tölgyfa tövében azt hirdette, hogy gyakran pihent meg ott makói tartózkodása idején a költő. Azt már akkor megtudtuk, hogy a táblát nem távolították el: azért vitték el, hogy a park rendbetételével együtt felújítsák, felirata ugyanis már csak nehezen volt olvasható – most pedig meggyőződhettünk róla, hogy felújítva visszakerült a helyére.A fa tövében tartott sajtótájékoztatón Farkas Éva Erzsébet polgármester elmondta, az önkormányzat a Megyeház utcai park rendbetételére, illetve az emlékkő felújítására 240 ezer forintot költött, Zeitler Ádám jobbikos városatya (utóbbi kezdeményezte a park megszépítését) pedig további 100 ezret adott képviselői alapjából – ebből helyeztek el itt két padot. A városvezető és a képviselő is azt hangsúlyozta: ez az ügy is példa arra, hogy a város érdekében készek párthovatartozástól függetlenül az együttműködésre.A tábla felirata egyébként egy városi legenda megörökítése, ugyanis bár kizárni nem lehet, nincs bizonyíték arra, hogy Juhász Gyula akár csak egyszer is leheveredett volna a fa lombja alá 5 éves ottani időszaka alatt. Forgó Géza muzeológus ezt először néhány évvel ezelőtt, egy városi nevezetességeket bemutató túra vezetőjeként mondta el, és később is megerősítette. Mint mondta, a tábla ahhoz köthető, hogy a város vezetése a 60-as, 70-es években mindenképp szeretett volna felmutatni valamilyen, a poétához köthető emléket. Az 1970-ben védetté nyilvánított, bő kétszáz esztendős kocsányos tölgy azonban ettől függetlenül is a város legöregebb, legértékesebb fája – eszmei értéke 5,8 millió forint.