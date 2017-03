Visszakéri az egyháztól az óvodát Magyarcsanád

– Az önkormányzat határozatban kérte, a presbitérium pedig tegnapi levelében elfogadta, így a nyári szünet után visszakerül az önkormányzathoz a magyarcsanádi óvoda és bölcsőde – tájékoztatta lapunkat a falu polgármestere, Farkas János. Az összevont intézményben jelenleg 11-en dolgoznak, és 68 gyerek jár ide. Ezt, illetve a helyi általános iskolát 6 esztendeje vette át a Makó-Belvárosi Református Egyházközség. Ritkaság, hogy valahol az önkormányzat visszaveszi az egyháztól az átadott intézményt – Magyarcsanádon most ez történik.Az előzményekről másfél évvel ezelőtt írtunk. Akkor csak a tanévkezdés előtti utolsó napokban tudott megegyezni az egyház és a falu arról, mennyivel járuljon hozzá az önkormányzat az akkor 80 diákot oktató és 13 pedagógust foglalkoztató iskola működtetéséhez (2015. szeptember 1.: Megegyeztek az iskoláról). A felek annak idején úgy állapodtak meg, hogy a község minden évben beszáll a költségekbe, ennek mértékét azonban nem tisztázták. Amikor a megállapodás végül megszületett – a 139 milliós iskolai büdzséhez 14 milliót adott a 278 milliós költségvetésű önkormányzat –, a polgármester jelezte: átgondolják a finanszírozás átalakítását.A pénzügyi probléma miatt nem az egyházat hibáztatta, hiszen a gond forrása az volt, hogy az egyházi iskolákra megállapított étkezési normatívát központilag lecsökkentették. Márpedig a diákétkeztetés Magyarcsanádon komoly tétel: a tanulók 90 százaléka rászorul az ingyenes ebédre, uzsonnára.Farkas most azt mondja, nincs baja a református egyházzal, de azt látták, hogy az intézményi konyhának éppen az egyházi fenntartás miatt nem tudnak segítséget adni a rentábilis működéshez. Ha a minisztérium engedélyezi, az óvodát-bölcsődét szeptembertől saját intézményként szeretnék működtetni – a faluban van annyi gyerek, hogy állami normatívából és pályázati támogatásokból fenn tudják tartani.Az iskola ügye egyelőre függőben van. Az önkormányzat nem kérheti vissza – maradhat az egyháznál, vagy az államhoz kerülhet. Kerestük Kondrát Zoltánt, a Makó-Belvárosi Református Egyházközség vezetőjét, érdeklődésünket azonban azzal hárította el, hogy pénteken küld majd közleményt. Más forrásból úgy tudjuk, a tankerület már készül az átvételre. Farkas lapunknak annyit mondott, a testület minden tagja mindent megtesz azért, hogy a faluban továbbra is legyen 8 osztályos általános iskola, és kérte a szülőket, továbbra is tartsanak ki az intézmény mellett.