Visszaveszik a pénzt a csanádpalotai fogorvostól, amit el nem végzett beavatkozásokért vett fel

Bisztrán Györgyné az ügyfélkapu adatai alapján tudta meg, hogy fogorvosi ellátásban részesült. Archív fotó: Karnok Csaba

„A ... főosztályunk által folytatott vizsgálat alátámasztotta az Ön bejelentését, ezért intézkedtünk az érintett szolgáltatónál a jelentett beavatkozások finanszírozásának visszavonásáról" – olvasható az e-mailben, amelyet a csanádpalotai Bisztrán Györgyné kapott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ellátási és Koordinációs Főosztályától pénteken.

Amit tapasztalt, Bisztrán Györgyné megosztotta lapunk Makón élek nevű Facebook-csoportjában. Ennek hatására mások is megnézték betegéletútjukat, és hasonlókat tapasztaltak. Köztük Brútyó Boglárka is elmondta nekünk, hogy a doktornő – papíron – három fogát kihúzta, és betömött egyet. Holott neki eddig egy fogát húzták csak ki, Pitvaroson.

A szintén csanádpalotai Brútyó Boglárka ugyanilyen tartalmú elektronikus levelet kapott. A két hölgyről tavaly többször írtunk, első alkalommal júniusban (2017. június 2.: Csak papíron kezelte őket a fogorvos ). Bisztrán Györgyné egy hivatalos levél miatt megnyitotta az interneten az elektronikus ügyfélkapuját, és lánya tanácsára megnézte az orvosi beavatkozások rá vonatkozó listáját. Döbbenetére azt olvashatta, hogy 2016. április 13-án fogorvosi ellátásban részesült, pedig ilyenre nem emlékezett.Elment a rendelőbe, ahol megtudta: a papírok szerint olyan fogát gyógyította a doktornő, amelynek a helyén 23 éve egy pótlás van. Tehát azt nem kezelhette. Bisztrán Györgyné kérdezte a fogorvost, miért tett ilyet, de nem kapott választ. Utóbb kiderült, 2017. április 21-én is elszámolt a nevén egy kezelést, holott akkor sem járt a rendelőjében: utoljára 2011-ben volt ott, azóta nem. Az említett beavatkozások után a tb 22 ezer 396 forint finanszírozást fizetett a fogorvosnak.A két hölgy bejelentést tett a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél (NEAK), és vállalták a nyilvánosságot is, abban a reményben, hogy bebizonyosodik az igazuk. Nincs sok ilyen állampolgár. Eddig mintegy félmillióan nézték meg a betegútjukat, és ötezren jelezték, hogy valami nem stimmel. Amit a csanádpalotai vizsgálatról menet közben megtudtunk, abból azt lehetett leszűrni, hogy nincs igazán bejáratott útja egy ilyen eljárásnak. A NEAK ellenőrizte a palotai fogorvos nyilvántartását, és akkor azt állapította meg, hogy a papírok rendben vannak.Bevonta a vizsgálatba a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalának Hatósági Főosztályán működő Népegészségügyi Osztályt. Ott meghallgatták a két bejelentőt, majd augusztusban hatósági vizsgálatra kérték fel a kiszombori szakfelügyelő főorvost, Gyergyóújfalvi-Lázár Istvánt. Ő mondta, amikor kétszer is átnézte és dokumentálta a két hölgy fogazatát, hogyBisztrán Györgynének és Brútyó Boglárkának ezután hónapokig kellett várnia az újabb fejleményre. Januárban lapunk megkérdezte a NEAK-ot a vizsgálatról, de nem kaptunk konkrét információt. A Csongrád Megyei Kormányhivatalnál is érdeklődtünk, későbbre ígértek választ. Múlt héten aztán megtudtuk, hogy Juhász Tünde kormánymegbízott az esetről tárgyalt a NEAK-kal. Ez a megbeszélés olyan eredménnyel zárult, hogy az alapkezelő újból visszatért az ügyre. A kormánymegbízott javasolta: tisztázni kell, melyik hatóságnak meddig tart a jogköre és a feladata az ilyen eljárásokban.A két csanádpalotai hölgynek küldött levélben az is olvasható, hogy azokat a beavatkozásokat, amelyekről bebizonyosodott, hogy csak papíron történtek meg, törölték a betegéletútjukból.Az érintett csanádpalotai fogorvost tavaly több alkalommal is felhívtuk, kértük, mondja el, mit gondol a történtekről, de nem nyilatkozott. Még év közben kezdeményezte a csanádpalotai önkormányzatnál a szerződésének felbontását, december 31-i hatállyal. A település helyettesítéssel pótolta.