Vita Erdeiről és egy névtelen szórólapról

Puszta János személyesen is ismerte Erdei Ferencet, vállalhatatlannak tartja személyét. Fotó: Szabó Imre

– Tudósként, szociológusként elismerem a munkásságát, politikusként azonban nullára, vagyis inkább mínusszal értékelném – mondta a makói főtéren a nyugdíjas népművelő, Puszta János. Személyesen is ismerte Erdei Ferencet. Hozzátette, 56-os szerepe, részvétele a padlássöprésekben elfogadhatatlanná teszi személyét.

Tudta?



A makói születésű Erdei Ferenc (1910–1971) szociológus, a népi írók csoportjának tagja, egyúttal politikus is volt. Makón korábban középiskola viselte nevét, de mindmáig van Erdei Ferenc tér, ahol a szülőháza is áll, rajta emléktáblával, és ugyancsak itt található két szobra közül az egyik – a másik a Posta utcán. Emlékét a Hagymaház homlokzatán dombormű is őrzi. A Magyar Tudományos Akadémia nem javasolja, hogy közterület viselje a nevét. A változtatásról ugyanakkor helyi civil kezdeményezésre dönthetne a képviselő-testület, ilyen kérelem azonban információink szerint eddig nem érkezett. A városháza lapunknak nem kommentálta a szóró-

lapot.

A név nélküli szórólap szerzője gyávaságáról is árulkodik. Fotó: Szabó Imre

Ezzel ellentétes véleményen van a jelenleg munkanélküli Mándoki Ferenc, akivel épp az egyik Erdei-szobornál találkoztunk. – Kommunista volt, de sok emberrel jót tett. Nagyapám mesélte, hogy ugyan be kellett vinnie a téeszbe négy lovat, de az ára gyorsan visszajött. Akkoriban lehetett boldogulni – mondta. Szerinte többen jártak jól Erdei tevékenysége nyomán, mint rosszul. Úgy gondolja, bár a szórólapon nincs feltüntetve, de biztosan a Fidesz áll a hátterében.Ez utóbbi mondatát Czirbus Gábor alpolgármester, a párt helyi szervezetének elnöke – bár maga sem tekint pozitívan Erdeire – cáfolta nekünk. Hangsúlyozta: ha ők szórólapot adnak ki, azon feltüntetik, hogy tőlük származik.

Az tehát továbbra is rejtély, ki adta ki a napokban minden makói háztartásba eljuttatott szórólapot, amelyben többek között azt olvasni Erdeiről: Rákosi rajongója volt, abban a korszakban többször is kormányzati tisztséget viselt. Belügyminisztersége idején hurcoltak sokakat málenkij robotra, agrárminiszteri tevékenységéhez köthető az erőszakos téeszszervezés. Elvtelen politikus volt, gátlástalanul kiszolgálta a Rákosi- és a Kádár-diktatúrát – írják róla.Szabó Lajos, aki az időközben már megszűnt Erdei Ferenc Társaság titkára volt, nem látta a szórólapot, tőlünk értesült róla. Nem ért egyet azzal, ami ott olvasható. – Erdei munkássága a kor viszonyainak megfelelt, és a makói hagymás parasztokért mindent megtett, amit lehetett – mondta. Azt is hozzátette, tudományos tevékenységéről nem szabad megfeledkezni.