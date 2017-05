Vita helyett a sörözést ajánlotta Lázár

– Az időpont még bizonytalan, de mindazok vissza fogják kapni a fúrt kutak miatt befizetett összegeket, akinek nyolcvan méternél nem mélyebb kútjuk van – mondta egy helyi lakos kérdésére keddi esti, földeáki fórumán Lázár János miniszter, országgyűlési képviselő.Hozzátette, azon van, hogy a mélyebb kutak tulajdonosainak is visszafizessék a tőlük beszedett pénzt. Úgy vélte, a katasztrófavédelem túlzásba esett a szabályozással.Lázár János azt is elmondta, bízott abban, hogy a választásokig még legalább fél évet lehet kampány helyett munkával tölteni, de – mint fogalmazott – már látni, hogy néhány politikustársa a „meghülyülés útjára lépett". Szerinte az elmúlt hetek eseményei azt sejtetik, az utóbbi harminc év legdurvább kampányára kell számítani. Ő maga megtanulta a falusi emberek nyugalmát. Ezzel, no meg humorral és öniróniával várja ezt az időszakot.A helyi polgármesternek, Hajnal Gábornak egy lakossági panasz kapcsán azt tanácsolta, ha bírálják, vita helyett inkább hívja meg az illetőt egy sörre. Felidézett egy történetet még kezdő polgármester korából: hajnali háromkor arra ébredt, két kapatos férfi mászik be a hálószobájuk ablakán azzal, hogy állampolgári jogukkal élve a polgármesterrel akarnak beszélni. Akkor hátráltak meg és távoztak, amikor látták, hogy a felesége milyen határozottan teremti le őt, amiért hajlandó lett volna tárgyalni velük.