Vita nélkül emelték a polgármester fizetését

Farkas Éva Erzsébet polgármester idén január elsejétől havi bruttó 698 ezret, Czirbus Gábor alpolgármester pedig bruttó 628 ezret keres, ráadásként mindkettőjük az illetmény 15 százalékának megfelelő költségátalányt is kap – döntött a szerdai ülésen a makói testület.



Az erről szóló szavazás persze tulajdonképpen puszta formalitás volt, hiszen törvény írja elő, hogy a településvezetőknek a lakosságszám arányában milyen összegű illetmény és költségtérítés jár. Nyilván ezért is nem lett az előterjesztésből vita. A két vezető javadalmazása egyébként több mint 30 százalékkal emelkedett, hiszen a polgármester eddigi illetménye 523, az alpolgármesteré pedig 471 ezer volt. Kettejük közül Czirbus az ő fizetéséről szóló szavazás előtt kérte, hogy neki ne kelljen voksolnia.



Hozzászólásokat csak az a napirendi pont váltott ki, amelyben a testület visszavonta korábbi döntését: a Tinódi utcai egykori vízműszékházat kapta volna meg a levéltár. Megírtuk: a régi városházáról e helyett a Petőfi parki egykori óvoda épületébe fog költözni, az épület átalakítására 130 milliós támogatást is kap a város. Török Miklós (DK) azt kifogásolta, hogy a váltásról a sajtóból értesült először, és kérte, a jövőben a városvezetés fordítson nagyobb figyelmet a képviselők tájékoztatására. Kovács Sándor (Fidesz–KDNP) erre reagálva azt mondta, örül, hogy a levéltár Makón marad, és ráadásként egy szép épület is megújul.



Döntött a testület három határon átnyúló, szerbiai partnerekkel közös pályázat benyújtásáról is. Az idegenforgalmi, illetve vállalkozásokat segítő ötletek közül a legérdekesebb az, amely szerint elektromos meghajtású Ford T-modelleket vásárolna a város. A makói születésű konstruktőr, Galamb József emléke előtt is tisztelgő különleges járművekkel nemcsak a városban, de egész a Délvidékig túrázhatnának az érdeklődők.