Volt jegye, de megbüntették a makói asszonyt: a Dakört szerint helyesen járt el az ellenőr

Papp Károlyné a pótdíjjeggyel. Karácsony előtt különösen rosszul érintette a hétezres büntetés. Fotó: Szabó Imre

– Először azt hittem, csak arra kérnek, vegyek egy másik jegyet. Ha így történik, egy szót sem szólok, de a hétezer forintos pótdíjat igazságtalannak és sértőnek érzem – panaszolta a 64 esztendős makói Papp Károlyné.A számára megdöbbentő eset a megyeszékhelyen történt. Mint elmondta, két hete az ottani egyik nagyáruházban járt bevásárolni a nővérével együtt. Amikor kijöttek az üzletből, felszálltak az akkor érkező 72-es buszra. A nővérének a kora miatt már nem volt szüksége jegyre, nála viszont természetesen volt jegy, és azt szabályosan érvényesítette is.A buszon már ekkor ott volt az a hölgy is, akiről később kiderült, hogy ellenőr – látta is, mi történik, de nem szólt semmit. Amikor a busz elindult, kiment a kerülőre, ment néhány megállónyit és visszajött az áruház elé, ahol újra megállt, utasok szálltak fel rá. Az ellenőr csak ekkor ment oda olvasónkhoz, és közölte vele, hogy a jegye nem érvényes, mert „ez már másik járat". Pappné azt mondja, jóhiszeműen járt el, váltott jegyet, érvényesítette is, és mivel nem szegedi, nem tudhatta, hogy a busz milyen útvonalon közlekedik, nem állt szándékában bliccelni. Minderre azonban hiába hivatkozott, hétezer forintra büntették.

Megkérdeztük a Dél-alföldi Közlekedési Részvénytársaságok Forgalomellenőrzési Kft.-jét (Dakört), etikusnak tartják-e az eljárást. Azt írták, az üzletszabályzat értelmében a jegy az adott vonal felszállási helyétől a végállomásig egyszeri utazásra érvényes, útmegszakítás nélkül, és hogy a végállomásra érkezéskor az utasoknak a járművet biztonsági okokból el kell hagyniuk (Pappnét megkérdeztük, leszállították-e a végállomásnál – határozott nemmel felelt). Olvasónkat a Szegedi Ipari Logisztikai Központ–Auchan Áruház–Erdélyi tér között közlekedő 72-es járaton a végállomás elhagyása után ellenőrizték visszafelé. Ez már új járatnak minősül, tehát másik jegyre lett volna szükség. A tájékoztató szerint az ellenőr helyesen járt el, méltányossági jogkörrel ugyanis nem rendelkezik, minden, üzletszabályzattól eltérő utazás esetén intézkednie kell.Pappné mindenesetre azt mondta, szeretné felhívni a szegedi helyi járatokat igénybe venni kénytelen vidéki utasok figyelmét, ne csak tisztességesek legyenek, de óvatosak is. És úgy gondolja, a hasonló problémák megelőzése érdekében illő lenne az utasokat legalább tájékoztatni, ha a busz új járatot kezd, és mégsem szállítják le az utasokat.