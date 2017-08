Vöröshagymát kapnak a makói rászorulók

Halász Lajosnak Kádár József önkormányzati képviselő adta át a zsák hagymát. Fotó: Kovács Erika

– Egyedül élek, méghozzá nehéz körülmények között. A hatodik feleségem nemrég halt meg. Örülök minden támogatásnak – mondta a 71 éves Halász Lajos, amikor átvette Kádár József önkormányzati képviselőtől a 25 kiló vöröshagymát.– Idén egy hektáron termesztettünk vöröshagymát. 123 mázsát takarítottak be a közmunkásaink. A termést a nagycsaládosok, nehéz körülmények között élő idősek és a közfoglalkoztatottak között osztjuk szét. Összesen 373 családot tudunk így támogatni. A termésből a közétkeztetésbe is jut – tudtuk meg Kádár Józseftől, aki az első két zsák hagymát a Vásárhelyi út 49. szám alatti önkormányzati lakásokba vitte.Halász Lajos mellett Bader Jolán is kapott hagymát.

– Hat gyerekem van, igaz, most csak egy él itt velem – mondta az asszony. – Sok lecsót eszünk, abba is kell. De nagyon sok olyan ételt főzök, ami elképzelhetetlen hagyma nélkül. Jól jön ez a támogatás.A Start programban krumplit is termesztettek a közmunkások, amit néhány hét múlva szednek fel. A tervek szerint azzal is segítik a rászorulókat.