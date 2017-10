Zsuzsa kétségbe van esve, de még reménykedik: Iringót most sem sikerült hazahoznia édesanyjának

Magával vitte az útra a kislány kedvenc játékait, hiába. Schmidt Zsuzsanna egyre tehetetlenebbnek érzi magát. Fotó: Szabó Imre

– Az én oldalamon áll a jog, mindent törvényesen csinálok, mégsem jutok egyről a kettőre – panaszolta a makói Schmidt Zsuzsanna, amikor beszámolt lapunknak arról, hogy Sepsiszentgyörgyön járt. Jogerős bírói végzés birtokában utazott el, a végrehajtó már előre, szabályszerűen felszólította az apát, hogy a megadott helyen és időben a kislánnyal együtt jelenjen meg, de Zsuzsanna hiába tette meg az 520 kilométeres utat. Pedig magával vitt egy kis bőröndöt is Iringó kedvenc játékaival, és vele tartott a kislány nővére, Bianka is – az anyuka tudja, a férfi mindent megtesz azért, hogy elidegenítse tőle a gyereket.Mint megírtuk, a férfi több mint másfél éve, az ígért miskolci hétvégi kirándulás helyett vitte Romániába tavaly március közepén. Nem hozta vissza azt követően sem, hogy a magyar bíróság végzésével ideiglenesen az anyának ítélte a felügyeleti jogot, sőt azt sem teszi lehetővé, hogy kapcsolatot tartson a kislánnyal. Amikor személyesen találkozott volna Iringóval, nem engedték be, ha telefonál, nem adják oda a kagylót a kislánynak – a közelmúltban is hiába próbálkozott.

A mostani útra azt követően került sor, hogy megszületett a jogerős, elmarasztaló döntés az apa ellen a kislány jogellenes elvitele miatt indított büntetőügyben. Zsuzsanna azt mondja, mivel a végrehajtásnak volt élettársa önként nem vetette alá magát, az erről szóló végrehajtói igazolás birtokában a bíróság hamarosan elrendeli a kényszerkiadatást. Ez azt jelenti, hogy a rendőrség, a gyámhatóság és a végrehajtó közreműködésével szereznek érvényt a jognak. – Eléggé letört a mostani kudarc, felőröl ez a másfél éve folyó szélmalomharc. A végrehajtó azt mondta nekem, a legtöbben ezen a ponton adják fel. De én nem fogom! – ígérte Zsuzsanna.