A barlangrajzokig vezetik vissza a képregények történetét

Lezárult egy korszak a képregény-történelemben: Stan Lee, az egyik legismertebb képregény-univerzum, a Marvel atyja 95 évesen elhunyt. A Pókember és a Vasember alkotója olyan népszerű képregényeket álmodott még papírra, mint az X-Men, a Hulk, a Black Panther (Fekete párduc) vagy A fantasztikus négyes, de a Fenegyerek története is a nevéhez fűződik.A tarsolya pedig még nem volt üres. Lányával épp egy új szuperhős, Dirt Man létrehozásán dolgozott. 75 országban, 25 nyelven, több mint kétmillió példányban jelentek meg képregényei, hőseit 24 animációs tévésorozatban és számos filmben is láthattátok. Sőt, ha figyelmesen keresitek, őt magát is megtalálhatjátok a manapság készült filmekben. Összesen 56 alkalommal jelent meg valamilyen módon a Marvel-filmekben, játszott hot dog árust az X-Menben, de benne volt a Thor: Ragnarokban, a Fekete Párducban, a Bosszúállók: Végtelen Háborúban, a Deadpool 2-ben, A Hangya és a Darázsban, és a Venomban is. S bár a képregény műfaját forradalmasította, fel nem ő találta.– Egyesek a barlangrajzokig vezetik vissza a történetét, mások inkább a középkori kódexek és falfestmények világában keresik a gyökereit. Egy biztos: mai formájában tipikusan a huszadik század terméke. Aranykorának kezdetét pedig Superman megjelenése jelentette.– Ő volt ugyanis az első szuperhős, s az ő felbukkanásával kezdődött a természetfeletti épességekkel rendelkező figurá születése is. Jött a DC Comics, és halhatatlanná tette Batmant és Robint, Wonder Womant, Flasht, Zöld Lámpást, Atomot, Sólymot és Aquamant. A Timely Comics, a Marvel elődje pedig előállt Fáklya, Torpedó és Amerika Kapitány figurájával. De persze felbukkant Mickey egér és Donald kacsa alakja is az olcsó papíron.– Bár már a DC és a Timely karakterei sokkal ismertebbek, az 1940-es évek legnépszerűbb szuperhőse a Fawcett Comics Csodakapitánya volt. A Wizard magazine 179. részében (2006. szeptember) Ben Morse egy cikkben azt állítja, hogy az 1940-es évben a Csodakapitány főszereplésével megjelenő Captain Marvel Adventuresből 1,4 millió példányt adtak el számonként, így ez volt az év legolvasottabb épregénye. Sokkal többet adtak el belőle, mint Superman történeteiből.– A épregény az irodalom és a épzőművészet sajátos keveré , amit gyakran a kilencedik művészetnek neveznek.– Stan Lee az 1960-as években a Marvelnél forradalmasította a épregény műfajt, és ezen keresztül az amerikai popkultúrát. A jelmezeket és az akciókat a fiatalok igényeihez igazította, az általa kitalált szuperhősö az amerikai film kiemelkedő karakterévé váltak, rajongó több nemzedé ének álmait váltottá valóra a virtuális térben.– A természetfölötti épességekkel rendelkező szuperhősöket Lee olyan emberi vonásokkal, gyarlóságokkal ruházta fel, amelyek lehetővé tetté a rajongóknak a velü való azonosulást.– Rajongói személyesen is ismerhetté , mivel több produkciójában maga is feltűnt rövid jelenetek erejéig. Lánya szerint ötelezettségének érezte, hogy egyre újabb és újabb művekkel lássa el a rajongókat, akiket „mind szeretett".