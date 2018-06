Tudtad? - Imádja a várost a mosómedve

A banditamaszkos mindenevő egyébként rettenetesen szereti a városi környezetet. Nem véletlenül okosabbá teszi őket a sok inger, ami városi környezetben érheti őket. Egyébként is remek tolvajok, különlegesen magas intelligenciájuknak köszönhetően pedig elképesztően tanulékonyak. Már száz éve is tudták, hogy logikai készségük kimagasló az állatvilágban. 13 zárból 11-et tudtak felnyitni 10 percen belül, akkor is, ha közben megbabrálja valaki a zárakat. arról nem is beszélve, hogy évek múltán is emlékeznek az elsajátított kézségekre.– Eszes állatok révén a környezetükben élő embereknek gyakran meg is gyűlt velük a bajuk. Rájuk is ragadt a „ravasz mosómedve" megnevezés, amit Amerikában épp olyan gyakran használnak a furmányosságra, mint nálunk a ravasz rókát.– A mosómedvék eredetileg Amerikában őslakosok, de elvadult példányai Európa területén is életképes populációkat hoztak létre. Prémje miatt a mi kontinensünkön is létesítettek farmokat. Az innen elszabadult példányok találták meg helyüket az európai környezetben.– Főként Nyugat-Németországban, a Mosel völgyében és az Eifel-hegységben, valamint a Benelux-államok és Franciaország keleti vidékein szaporodtak el. De a vadászok Magyarországon is minden évben kilőnek egy-két példányt.– Ami a nevét illeti, táplálékát valóban szokta tisztogatni, de a medvefélékhez nincs szorosabb köze.– A mosómedve többnyire 60–95 cm hosszú, farka 20–40 cm, súlya átlagosan 6-7 kilogramm, de 2–10 kilogramm között változhat.– A mosómedvék lomha állatnak tűnnek, de senkit ne tévesszen meg döcögős járásuk, akár 25 km/órás sebességű futásra is képesek.– Vannak félelmet nem ismerő példányok is:– Hallásuk kiváló, látásuk éjszaka sem hagyja cserben őket.– A világhálón se szeri, se száma a kis banditákról készült videóknak. Itt az egyik például ételt követel magának:– Hajtogass mosómedvét:– Az egyik leghíresebb mosómedve itthon Mosó Masa. A Mosó Masa mosodája az általános iskolák első osztályosai számára készült mesekönyv, amely a helyesírás fejlesztését célozta meg. A történeteken belül az alkotók pirossal jelezték azokat a betű-, illetve hangkapcsolatokat, amelyek egy-egy helyesírási szabályt rejtenek.– A kicsit idősebb korosztály a Galaxis őrzői című filmben találhat mosómedve szereplőt.