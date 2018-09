Tudtad? - Pokoli volt a suli Zack Efronnak

Az elsősöknek szeptember eleje rendkívül izgalmas időszak, a nagyobbak viszont – joggal – csak a hosszan várt vakáció végét látják benne. Nyugi, nem ússza meg senki az iskolapadot! Még olyan sztárok sem, mint az énekesnő Taylor Swift, aki ráadásul még csak menő sem volt sulijában.Utóbbit ma már talán nem bánja. Egy nyilatkozata szerint épp azért kezdett dalokat írni, mert egyedül érezte magát. „Borzalmasan éreztem magam, folyton egyedül lógtam. Csak ültem a padban, senki nem szólt hozzám, és hallgattam, ahogy arról beszélgetnek, milyen szuper lesz a péntek esti buli, ahová természetesen csak engem felejtettek el meghívni". De nem volt könnyű dolga Selena Gomeznek sem, aki iskolai évei alatt végig bullying áldozata volt. „Nem volt olyan nap az általános suliban és a gimiben, amikor ne terrorizáltak volna" – mesélt egyszer egy interjúban. Maga a pokol volt a suli Zac Efronnak is, akit azért cikiztek, amiért ma imádják: musicalekben énekelt és táncolt.– Harrison Ford, a Star Wars-filmek Han Solója nehezen tanult meg olvasni. Ugyanebben a cipőben járt Tom Cruise, a Mission Impossible-filmek sztárja is. Mindketten diszlexiával küzdöttek.– Albert Einstein, aki talán a világ legismertebb tudósa, rémesen lusta volt. Állandóan rossz jegyeket szerzett, nem véletlenül lepte meg tanárait, amikor 26 évesen Nobel-díjat kapott.

– Lusta volt az Apple alapítója, Steve Jobs is. Általánosban az egyik tanárának meg kellett vesztegetnie őt, hogy tanuljon. Ekkor azonban olyan magas pontszámot ért el a tesztjén, hogy az iskola felajánlotta: ugorjon át néhány osztályt és menjen rögtön középiskolába. A szülők visszautasították az ajánlatot.

– Cameron Diaz színésznő utálta az iskolát, folyton elfelejtett házi feladatot írni, és 16 évesen valósággal menekült a modellkedésbe, csak hogy ne kelljen többet iskolapadban ülnie.– Ryan Gosling színész szintén nem jeleskedett, ha tanulásról volt szó. Hiperaktívként diagnosztizálták, nagyon lassan tanult meg olvasni, és tanulási nehézségei miatt a speciális nevelési igényű gyerekek osztályába került, ráadásul folyamatosan zaklatták osztálytársai, amiért édesanyja kivette az iskolából és egy évig otthon tanította.– James Franco színészről talán nem is gondolnátok, hogy milyen okos. Pedig épp doktoranduszhallgató a Yale angol tanszékén.– Emma Watson már a Harry Potter-sorozat vége felé egyetemre járt, és 2014-ben meg is szerezte a diplomáját.

– Shaquille O’Neal már rég a Los Angeles Lakers sztárjátékosa volt, amikor 2000-ben úgy döntött, hogy végre van ideje befejezni üzleti tanulmányait a Louisianai Állami Egyetem alapszakán, 2012-ben ráadásul még pedagógiából is doktorált.– Natalie Portman érettségijére készült a Csillagok háborúja-saga első részének forgatása alatt, a premieren épp emiatt ott sem volt. Később egyetemre is ment: 2003-ban végzett a Harvard pszichológia szakán. Nem mellesleg két tudományos cikket is jegyez társszerzőként.

– Jay-Z nem fejezte be a középiskolát, ehelyett az utcákon töltötte a mindennapjait. Első dalát a Def Jam Recordsnak készítette el 1995-ben, azóta pedig tíz Grammy-díjat nyert: vagyona körülbelül 450 millió dollár.

