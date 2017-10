Tudtad? A dínók is álcázták magukat

Mit gondoltok, mitől félhetett egy ilyen hatalmas állat?

A „tankszerű" dinoszaurusz növényekkel táplálkozott, a hátát csontlemezek borították, egyfajta páncél szerepét betöltve. Az 5 és fél méter hosszú, 1,3 tonnás dínó bőre a tudósok szerint vörösesbarna lehetett, és fény hatására megváltozott, így segítve a rejtőzködést.A tudósok szerint azért lehetett szüksége az álcára, mert még saját magánál is nagyobb húsevő dinoszauruszokkal élt együtt.Álcázásban verhetetlen fajok természetesen még ma is léteznek. Alapvető céljuk is ugyanaz: elbújni az életüket veszélyeztető ragadozók elől. Akadnak, amelyek képesek megváltoztatni a színüket, és olyanok is, amelyek egyszerűen „csak" pont olyan mintázatúak, mint a környezetük, így könnyen beleolvadhatnak az őket körülvevő természeti elemekbe.– Kezdjük is egy feladvánnyal! Hány állatot találsz meg? Kattints ide a fotókért!>> – Ha rejtőzködésről van szó, az egyik leglátványosabb módon a kaméleonok járnak el. Ám a tudomány számára csak a közelmúltban lett világos, hogyan teszik ezt.– A Genfi Egyetem kutatói jöttek rá, hogy a kaméleonok bőrük feszességének változtatásával befolyásolják a bőrükben lévő, az állatra eső fényt megszűrő és visszatükröző kristályok formáját, így tudják alakítani, hogy épp milyen színű legyen a bőrük.– Általában arra gondolunk, hogy a színváltoztatás védelmi funkciót tölt be, ám a kaméleonoknál más a helyzet: a közhiedelemmel ellentétben a kaméleonok nem azért változtatják a színüket, hogy beleolvadjanak a környezetbe, a dolognak a szaporodáshoz és a párkereséshez van inkább köze. A hímek és a nőstények üzennek egymásnak a különböző színekkel.– Egyes kutatások szerint a színeiket legügyesebben a lábasfejűek, például egyes polipok és a tintahalak változtatják. A lábasfejűeknek az emberéhez nagyon hasonló hólyagszemük van. Mivel némelyikük szinte tökéletesen képes beleolvadni a környezetébe, ezért eddig is gyanították, hogy képesek érzékelni a környezetük megjelenését, és ehhez alakítják álcájukat.– A lábasfejűek egyébként a tudomány jelenlegi állása szerint színvakok, viszont az emberhez hasonló részletességgel látják a világot.– A mimikri fogalma szűkebb értelemben csak más élőlények utánzását takarja, tágabb értelemben azonban az is mimikrinek tekinthető, ha egy élőlény az őt körülvevő élettelen környezeti tárgyak színéhez, formájához vált hasonlóvá az evolúció folyamán