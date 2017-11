Tudtad? A koalák alig isznak

És ha kreatívkodnál:

A koaláról az ausztrál őslakosok úgy tartották, nem iszik. A neve jelentése is ez: nem ivó. Ez persze igazából tévedés, mert nem arról van szó, hogy nem fogyaszt semmilyen folyadékot, sokkal inkább arról, hogy jóval kevesebbet, mint amit normálisnak tartunk. Nincs is rá szüksége, mivel fő tápláléka, az eukaliptuszlevél számára elég folyadékot tartalmaz.A nap minden szakaszában képes enni, de főként éjjel teszi ezt. Egyébként akár napi 20 órát is mozdulatlanul tölt, mely idő nagy részében sok-sok energiát megtakarítva alszik.Akadnak területek Ausztráliában, ahol veszélyeztetett fajnak számít, de olyan hely is, ahonnan már a kitelepítésén dolgoznak. Utóbbi a Kenguru-sziget, ahová egyébként is az embernek köszönhetően került, ám mivel nem volt természetes ellensége, és vándorolni sem szokott, a betelepített populáció mérete napjainkra elérte a 30 ezres egyedszámot, holott a sziget csak 10 ezret bírna el.– A koalák agya nagyon kicsi. A koponyaüregük 40 százalékát, azaz alig kevesebb mint felét folyadék tölti ki.– Keveset isznak–Nagyon lomha, lassú állatok. Kivéve, ha menekülniü kell. Olyankor irtó gyorsan felslisszannak a fára, ahol türelmesen megvárjá , hogy elháruljon a veszély.Helytelen koalamedvének hívni, ugyanis egyáltalán nem rokona a medvéknek. Legközelebb a vombathoz áll.– Ez a koala itt étterembe megy:– A kiskoalá tulajdonképpen elég furá : 2 centisek, és születésükkor nincs fülü , ráadásul szőrtelenül és vakon jönnek a világra. Ezután hat hónapig az anyjuk erszényében laknak, és kizárólag tejjel táplálkoznak. Ezalatt kinő a fülü és a szőrü , majd kinyílik a szemü . Kb. 30 hetes korukban elkezdik enni az anyjuk pépes ürülé ét.– Bár özkedvelt állat, tartása rendkívül öltséges, ezért kevés állatkert engedheti meg magának.Nekik például futja rá:– A koalá élettartamáról kevés megbízható adat áll rendelkezésre. Mindenesetre jegyeztek fel olyan koalát, amely fogságban megérte a 15 évet. Vadonban, de főleg országutak özelében ez lecsökkenhet 2-3 évre.– Ismeritek Blinky Billt?– Így hajtogass koalás önyvjelzőt!– Így pedig koalát!