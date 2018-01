Tudtad? A pingvineknek nincs térdük

Nézz mesét!

S, bár hatalmas szenzáció, de igazából „csak" mintegy 18 centiméterrel lehetett hosszabb, mint bármely más ősi pingvin. Egyetlen esetleges nagyobb riválisának, egy februárban bemutatott őspingvinnek csak egyik lábcsonttöredéke maradt fenn, ez alapján viszont nehéz megbecsülni a tényleges magasságkülönbséget, de az a faj körülbelül 150 centire nőhetett.A miheztartás végett: a ma élő legmagasabb pingvinfaj, az Antarktiszon honos császárpingvin álló helyzetben 120 centi magas. Ülni pedig nem is tud. A pingvineknek ugyanis nincs térdük, amit behajlítsanak, ezért állva a farkukra támaszkodva pihennek.– A kicsit esetlennek tűnő pingvinek különös testalkatú madarak, de ne tévesszen meg a látszat! A vízben gyorsak, és a szárazföldön is hihetetlen dolgokra képesek. Ha a tipegéssel nem érnek célt, a hasukon csúszva már szánkáznak, de nem állhat útjukba a kavicsos lejtő sem: kitartóan másznak, ha arra van szükségük.– A ma élő legnagyobb pingvinféle 115 centiméter, a legkisebb csak 40 centiméter magas. Mivel sarló alakú, hegyes szárnyukat a repüléshez hasonló módon használják, mellcsonti tarajuk nem korcsosodott el úgy, mint például a futómadaraké: a tarajon és a széles lapockán hatalmas izmok tapadnak.– Mivel nem tudnak ülni, állva, a farkukra támaszkodva pihennek – éppen ezért farktollaik merevek, mint a harkály hasonló funkciót ellátó farktollai. Rövid farkuk általában 32 tollú.– A most talált óriáspingvin jóval az Antarktisz eljegesedése előtt élt, amikor Új-Zéland és a sarkvidék szubtrópusi éghajlatú volt.– Bár a pingvinekről az emberek általában úgy gondolják, hogy csak nagyon hideg környezetben élnek, a mai galápagosi pingvinek is az Egyenlítőnél honosak, és több fosszília utal arra, hogy a korai pingvinek is meleg tengerekben éltek.– Az új felfedezés arra utal, hogy a pingvinek "nagyon gyorsan megnőttek" a 66 millió éve bekövetkezett tömeges kihalást követően, amely a dinoszauruszokat is megölte.– Az esemény nagy szerepet játszott a pingvinek történetében, hiszen azelőtt egy röpképtelen madár könnyen a tengeri ragadozók áldozatául esett volna, amelyek egyben a madarak riválisai is a táplálékszerzésben. Miután azonban ezek az ősállatok kihaltak, a repülés képessége nem volt annyira létszükséglet, ami teret nyitott a pingvineknek.– A kutató szerint az óriáspingvinek akkor haltak ki, amikor megjelentek az olyan nagytestű tengeri emlősö , mint a fogascetek és a fó á .