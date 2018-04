Tudtad? A vidámparkok ősanyja holland

Utóbbiból egyet találhatunk viszonylag közel is. Elég már a francia fővárosig, Párizsig utazni azért, hogy mókázhassunk az életnagyságú mesefigurákkal. Ha viszont az eredeti parkba vágynánk, akkor meg se álljunk az Amerikai Egyesült Államok területén található kaliforniai Anaheimig, itt nyitotta ugyanis első parkját immár több mint 60 éve Walt Disney.Nem saját ötlete alapján egyébként – a legenda szerint a vidámparkok ősanyjának nevezett hollandiai Efteling park ihlette a rajzfilmek királyát. Itt ma is 35 látványosság és bemutatóshow várja a nagyérdeműt. Van például bolygó hollandi ingahajó, Pagoda névre keresztelt repülő palota, 13 méteres beszélő fa, gyönyörű körhinták, kedves mesefaluk, vízi show, karnevál, bobpálya és dupla fa hullámvasút is. Utóbbi, azaz fa hullámvasút egyébként Budapesten is áll. Bár 5 éve bezárt a vidámpark, a helyét átvevő állatkert nem bontotta le az ikonikus játékot.– Sétálj Disneylandben!– A legtöbb vasút a kanadai Wonderlandben található. „Csodaföld" százharminc hektáron fekszik, és kétszáz attrakciójával, 68 vasútjával valamint vízi parkjával Kanada legnagyobb vidámparkja. Kanada legmagasabb és leggyorsabb hullámvasútja, a már kinézetében is hátborzongató Leviathan is itt található, amely 70 méter magasra repít fel, és eléri a 124 km/h sebességet is. Wonderlandet régen a Paramount Pictures üzemeltette, így számos attrakció a filmgyártáshoz kötődik. A Leviathan:– A budapesti komplexum a szórakozási szokások megváltozásának esett áldozatul. Egyre kevesebben látogatták, ezért veszteséges lett a fenntartása. 175 éves pályafutása alatt azonban sok szép élményben részesülhettek a látogatók. S bár elég sokáig „élt", még mindig nem tartozik a dobogós vidámparkok közé. Efteling után a második helyen a dán fővárosban, Koppenhágában található Tivoli park áll, sok részén eredeti állapotában. Ma itt található a világ legmagasabb körhintája, a 80 méteres Star Flyer is.– Akadnak elhagyott vidámparkok is: ma például filmeket forgatnak New Orleans egykori legnagyobb vidámparkjában. A létesítményt a Katrina hurrikán tombolása tette tönkre. Itt forogtak a Percy Jackson és a szörnyek tengere bizonyos jelenetei, de A majmok bolygója stábja is dolgozott itt. Így forgatták a Szörnyek tengerét:– Bár alapvetően nem vidámparki játék, de nagyon híres az angol fővárosban található óriáskerék, a London Eye is. Innen gyönyörű kilátás nyílik az egész városra.– A világ legnagyobb óriáskerekei:– A világ leggyorsabb hullámvasútjai: