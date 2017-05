Tudtad? A zsiráfoknak hatalmas szívük van

A szavanna egyik legszebb, legfigyelemfelkeltőbb és legérdekesebb állata a zsiráf. A bébizsiráf születésekor nagyjából ét méter hosszú, de mire felnő, ennek majdnem a háromszorosa is lehet. Mennyi is az?

Tudtad?

Így "beszél" a zsiráf.



– A zsiráfok fejlődése 55 millió évvel ezelőtt kezdődött. Első ősei csupán nyúlnagyságúak lehettek.



– A nap legnagyobb részét evéssel töltik: napi 34 kg élelemre van szükségü ahhoz, hogy életben maradjanak. Hmmmm, nyami!



– Fogságban 20-25 évet élnek, a vadonban csak 10-15-öt húznak ki.



– A zsiráfmama több mint egy évig (15 hónapig) vemhes, azaz ennyi ideig fejlődik pocakjában a kicsinye.



– Sajnos néhány zsiráf orvvadászok áldozata lesz. A farkán lévő szőrt ékszerek észítésére használjá , a bőréből pedig szandálokat észítenek. Bizonyos törzsek az égő zsiráfbőrt orrvérzések kezelésére használjá .



– A zsiráfok foltjai nem csak díszítik a testüket. Elsősorban a rejtőzködést szolgáljá , ám a folt alatt jól fejlett kis érrendszer is található. Ha a zsiráfnak melege van, több vér jut a foltba, így adja le a felesleges hőt. A foltok tehát hűtik az állatot. Akarsz saját zsiráfot? Így észíts papírzsiráfot:

A zsiráfbébi zuhanással kezdi életét: fejjel lefelé érkezik a földre, amikor kibújik az anyukájából. Egy nap elég nekik ét óra alvás, de ezt a rövid időt sem úgy alusszá , mint az emberek: egyszerre csupán 5-10 percre szundikálnak el. A zsiráfoknak hatalmas szívü van. Szó szerint, ugyanis 12 kilót nyom. A nyelvü pedig ékes-fekete színű, és akár 45 centi hosszú is lehet. Még a fülüket is meg tudjá nyalni vele, ráadásul nagyon kemény, így a táplálékul szolgáló ágak és a rajtuk a található tövisek sem tesznek árt bennü .– Ahogy ét embernek nem lehet azonos ujjlenyomata, úgy ét zsiráfnak a foltjai sem lehetnek ugyanolyan mintájúak.– Viccesen fest, amikor a zsiráf lehajol. Ritkán térdel le, inkább szétterpeszti mellső lábait, hogy ényelmesen lehajthassa a fejét. Nézd csak!– A vadonban élő zsiráfok általában állva alszanak, mivel túl sok időbe telne felállni, ha egy ragadozó özeledne.– Sokáig azt hitté a tudósok, hogy nem adnak ki hangokat. Azóta kiderült, valóban csendesek, de nem némá . A legfrissebb megfigyelések szerint bégetnek, röfögnek, horkantanak, és infrahanggal is kommunikálnak.