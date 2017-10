Tudtad? Afrikából vagy Indiából származnak az egyszarvúak

Amikor még nem ismertük az egész bolygót, amikor még nem tudtunk majdnem minden négyzetcentimétert feltérképezni vagy megfigyelni az űrből, akkor a távolinak hitt, mesebeli lények még nagyon is valóságosnak tűnhettek. Sőt, egy kisgyerek még ma is teljes joggal hihet bennük! Épp úgy például, mint a Gru című animációs filmben szereplő kislány, Ágnes, aki unikornisimádatával a legkeményebb felnőttszíveket is megolvasztja.Az unikornis lótestű, lófejű állat, amelynek őzlába, oroszlánfarka és hosszú, hegyes szarva van. De tudtad például, hogy az unikornisokat egyszarvúnak is nevezhetjük, vagy hogy eredetileg Afrikát vagy Indiát tartották a hazájuknak? És hogy a legendát egyesek szerint a vikingeknek köszönhetjük?– Ókori hiedelmek szerint az unikornis szarvából észített por megvéd minden méregtől. Elfogni pedig nem is olyan nehéz: egy szűz leányt kell az útjába ültetni, mert előtte letérdel, és az ölébe hajtja a fejét.– Az egyszarvú Skócia nemzeti állata.

– Sok özépkori uralkodó és gazdag nemesi család vágyott unikornisszarvra, amit bár sok pénzért, de be is tudtak szerezni. Mégpedig a vikingektől, akikről az egész világ tudta, hogy bárhová eljutnak, ahová csak akarnak.

– Persze a vikingek által leszállított szarvak sem valódi unikornisoktól származtak. Grönland örnyé éről hoztá őket, és tulajdonképpen egy ritka északi cetfajtát, a narvált kellett levadászni a megszerzésükhöz. Az ereklyeként árult szarv tehát nem volt más, mint a narvál egyik extrém méretűre megnőtt foga, az agyara, amely akár 3 méter hosszú is lehetett.

– Az angol királyi család tulajdonában lévő legszebb példányt I. Erzsébet kapta ajándékba a nagy felfedezőtől, Sir Humphrey Gilberttől. Érté ét 10 ezer fontra becsülté , ami az 1500-as években egy kastély árának felelt meg.– Rinocéroszszarvat is árultak unikornisszarvként.– Az egyszarvú szelídsége és ártalmatlansága azonban nem minden jellemzésben szerepel. Előfordul ugyanis, hogy a szarvát nem mint csodatévő eszközt, hanem mint fegyvert írjá le, amellyel például igazságot szolgáltat, méghozzá úgy, hogy a bűnösöket veri meg vele. A néphit úgy tartja, hogy csak a fiatal unikornisok szelídek és kedvesek, viszont ahogy idősebbek lesznek, úgy válnak veszélyesebbé is, és nem lehet már őket féken tartani öregebb korukban. Megállíthatatlanul pusztítanak el mindent, ami csak az útjukba kerül. (India)– Szimbolikus jelentésein túl a csillagászatban is találkozhatunk az egyszarvúval, erről a fantasztikus lényről kapta nevét a Tejúton található csillagkép, a Monoceros, még a tizenötödik században.– Hasonló épzeletbeli lószerű teremtmény a pegazus, vagyis a görög mitológia