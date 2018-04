Tudtad? Egy lányka könnycseppje a hunyor

Hajtogass tulipánt!

Amikor az első hóvirágok kidugják fejüket a még zord talajból, fellélegezhetünk, és bátran elkezdhetjük várni a tavaszt. De nem a hóvirág az egyetlen, ami korán, már akkor nekilát a virágzásnak, amikor a természet még pihenni látszik. A sárga virágú csillagos téltemető is az úttörők közé tartozik, mely mutatós szőnyegként terül szét, ha élőhelyét nem bolygatják. Utóbbit egyébként nem is érdemes, hiszen védett, ráadásul mérgező szépségről van szó.Hamisítatlan tavaszi hangulatot teremt a hunyor és az élénk kék bókoló csillagvirág is. Előbbinek egyes fajai már akár karácsonykor is virágozhattak, és bár gyönyörűek, kifejezetten mérgezőek is, főleg a fekete hunyortól kell tartani, mely egyébként vakító fehér virágokkal nyílik – nevét fekete színű gyöktörzséről kapta. Karácsonyi rózsaként is emlegetik, és egy szép legendát fűznek a létezéséhez. E szerint egy fiatal lány hóra hullott könnycseppjei helyén nőtt ki a földből, aki azért sírt mert nem tudta megajándékozni a megszülető Jézust.Nem csak virágok, cserjék is jelezhetik a tavasz közeledtét. A téli jázmin, a varázsmogyoró, a húsos som, a kikeleti bangita, vagy az alpesi hanga is.– Hazánk legnagyobb egybefüggő hóvirág mezeje az Alcsúti Arborétum Természetvédelmi Területén található. Kora tavasszal több mint 2 és fél hektáron csodálhatják meg az érdeklődők az egyedi látványosságot.– A hóvirágmező első példányát az 1800-as évek végén telepítették az alcsútdobozi birtok kertészei. A kora tavasszal nyíló hóvirágok között, 7 hóvirágfaj 24 fajtája nézhető meg.– A hóvirág 2005 óta védett növény, természetvédelmi eszmei értéke 10. 000 Ft, egyetlen szál letépését is pénzbírsággal büntetik. Tavaly még az év virága címet is elnyerte.– Korai virág a leánykö örcsin is, ami a hideg ellen „szőrmebundával" védekezik. Szárát „szőrszálak" borítjá , melyek védik a hűvöstől. Védett növény, lila szirmairól ismerhető fel.– A Kicsi Gesztenye klub is énekel a tavaszról– A tavasz első virágai özé tartozik a százszorszép is. amivel a városokon belül is úton-útfélen találkozhatunk.– Ne feledkezzünk meg a krókuszról sem! A nősziromfélék családjába tartozó kékes-lila virágú krókusz vágykeltő hatású, még a görög mítosz is e virágnak tulajdonítja, Zeusz és Héra szerelmét.– Gyönyörű tavaszi virág a jácint is! Így hajtogathatsz papírból!– A szédítő illatú jázmin pedig akár utcákat is képes elbódítani. Amint az enyhébb idő beköszönt megérkezik a csodás illat is.– Tipikus, vázában is jól mutató virágok a tulipánés a nárcisz is.Ha már tavasz, ne feledkezzünk meg a pillangókról sem. Így hajtogathattok lepkét!