Tudtad? Föld alatti világot találtak

Ez történt most Mexikóban is, ahol már két ismert víz alatti barlangrendszerről derült ki, hogy tulajdonképpen összeköttetésben állnak, így egy barlangként kell őket kezelni. A Yucatán-félsziget alatt fekvő, valaha 263 kilométeresnek mért Sac Actun és a 84 kilométeres Dos Ojos közötti átjárót sikerült megtalálniuk a kutatóknak. Ez pedig azt jelenti, hogy a vízzel teli, föld alatti képződmény egy csapásra a világ leghosszabb ismert barlangrendszere lett!Biztos hallottál már róla, hogy a régi korok földbe zárt maradványait a régészek kutatják. Nos, azokat pedig, amelyeket a víz rejti el a kíváncsi szemek elől, a búvárrégészek. Ilyen szakemberek, vagyis búvárrégészek fedezték fel a két barlang közti átjárót is, és nagyon meglepődtek saját eredményükön.– Nem minden mélyedés barlang. Hivatalosan csak a két méternél hosszabb, természetes úton létrejött, ember által járható üreget nevezhetjük barlangnak.– A barlangok feltárását barlangászok végzik. Munkájukra azért is szükség van, mert a barlangok belsejéből például rengeteg földtörténeti, őslénytani, régészeti, vízügyi ismeret szerezhető meg.– Magyarország leghíresebb barlangja az aggteleki cseppkőbarlang.

– Itthon minden barlang természetvédelmi területnek számít.– Keletkezése alapján étféle barlangot ülönböztetünk meg. Azt, amelyik eredetileg tömör őzet volt, és csak ésőbb jött létre benn a barlang, és azt, amelyik már eleve így alakult ki.– A világ talán egyik legcsodálatosabb barlangja, egyben a ismert legnagyobb (nem víz alatti, mint a most felfedezett barlang) is.– Misztikus hangok jöttek a föld alól – így fedezte fel 26 évvel ezelőtt a csodálatos és rejtett világot, a világ legnagyobb barlangját egy vietnami földműves. A ívülről jelentéktelennek tűnő Son Doong barlang nevét a benne haladó gyors folyóról kapta.

– Ám a lenyűgöző természeti csodának nemcsak saját folyója, de még saját dzsungele is van! Mérete pedig valóban hatalmas: egy 40 emeletes ház is elférne benne. Ha azzal számolunk, hogy egy átlagos tízemeletes panel nagyjából 30 méter magas, akkor biztosak lehetünk benne, hogy nem túloznak a méreteire vonatkozó állítások.

– A becslések szerint a barlangrendszer teljes hossza több száz kilométer is lehet.Érdekessége még, hogy bár hivatalosan csak nemrégiben fedezté fel, a vietnami háború idején rengeteg helybeli keresett menedéket itt az amerikai bombázások elől.

És egy szubjektív válogatás a világ tíz legszebb barlangjáról:

– Persze a barlangok nem élettelen üregek csupán! Olyan élőlények lakhatják őket, amelyek alkalmazkodtak az állandó sötétséghez