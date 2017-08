Tudtad? Fordított világ: a csoki a fehér és a kókuszos a fekete

Ez az anyag az elszenesedett kókusz feldolgozott változata, és természetes színezékként festi meg az új őrületet, az immár hazánkba is megérkezett fekete fagyit!Amerikában már hódít egy ideje a „kormos" édesség, melyből itthon hagyományos cukorral ízesített és egészséges almacukorral édesített változatot is lehet kapni. És hogy teljes legyen az élvezet, a tölcsért sem árt feketére színezni!

Nem a fagyi az egyetlen étel, aminek elkészült már a koromsötét változata is. Van fekete buciból készülő hamburger, fekete kenyér, fekete macaron, tintahal tintájával festett fekete olasz tészta.A fekete csirke is meglehetősen különös jószág, még ha az íze nagyjából hasonló is a megszokott szárnyaséhoz.

De hogy a fagyiknál maradjunk, a japánok is előrukkoltak egy újdonsággal a napokban: elkészítették a soha el nem olvadó fagyit. Ehhez az eperből vonnak ki egy polyphenol nevű anyagot, ami megakadályozza az olvadást.– A mai fagylalt elődjének számító jeges édességet már több ezer évvel ezelőtt, az ókori kínaiak is készítették. Mézzel édesített gyümölcsleveket hóval és jéggel hűtöttek, majd szolgáltak fel a kiváltságosoknak. Sőt, a római császárok is nagyon kedvelték a hegyekből hozatott hóval kevert, sűrűn folyó fagylaltszerű italkülönlegességeket.– Így készül a fagyirolád! Te is megkóstolnád?– Az első igazi fagyikészítőnek egy olasz, palermói származású férfit, Francesco Procopio del Coltellit tartjuk. Állítólag 1672-ben észített először fagylaltot egy párizsi ávéházban.– Mi ezt is befalnánk!– Magyarországon fagylaltreceptet először egy 1753-ban észült erdélyi szakácskönyvben lehetett olvasni.– Természetesen nem csak egyféle jeges édesség létezik. A krémes, tejes finomságok mellett vannak más, hagyományos hideg finomságok, amelyeket érdemes megkóstolni.– Így észítenek például almából fagyit!– Ilyen például a fagyos joghurt, ami eredetileg koreai édesség volt, mára azonban már inkább az Egyesült Államokhoz ötik. Elkészítéséhez sűrű krémjoghurtra, friss vagy mirelit gyümölcsökre és mézre van szükség. De adhatunk hozzá például pirított, mézes, vaníliával ízesített zabpelyhet is akár. Ha a hozzávalókat összekevertü , tegyü a masszát négy órára a hűtőbe, majd szeletelve tálaljuk!– A kulfi az indiai fagyi. Ízesítéséhez sáfrányt, kardamomot, gyömbért is használnak. A kulfi alapja forralt, zsíros tej, amelyet alacsony lángon addig sűrítünk, amíg az eredeti mennyiség egyharmada nem lesz (például 1,5 literből 5 deci), de cukrozatlan konzervsűrítmény is jó hozzá. Az eredeti változatnál a forró, sűrű tejbe decinként nagyjából egy evőkanál cukrot, egy csipet sáfrányt (vagy sáfrányos szeklicét) teszünk, ét perc alatt összefőzzü , majd 1-2 szem apróra tört kardamomot is elkeverünk benne. Ha kihűlt, blansírozott, felaprított pisztáciával, darált mandulával gazdagítjuk, és formába töltve egy éjszakára a mélyhűtőbe tesszü .

– A britek nagy kedvence a clotted creams. Ennek alapja egy, a nálunk kapható tejszínnél jóval zsírosabb észítmény. Hagyományosan teljes tehéntejből észítetté : először széles edényekben pihentetté , majd vízfürdőben melegítetté , míg a tetején kiült a tejszín, ami annyira sűrű, hogy szobahőmérsékleten nem folyik szét. Megpróbálkozhatunk házi elkészítésével, ülönlegességeket áruló boltokban esetleg vásárolhatunk is. Ha szert tudunk tenni rá, a további ízesítés már nem okozhat gondot: cukor, gyümölcspüré (eper vagy málna), vanília kell hozzá.

– Minden évben meghirdetik az év fagyija versenyét. Az idei Év Fagylaltja a mascarponés túrókrém sós karamellel nevű édesség lett.