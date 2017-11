Tudtad? Háromszáz foga van az őscápának

Szájukban 300 fogat számlálhatunk, a testük pedig hosszúkás, mint egy kígyóé. A most kifogott példányt 700 méteres mélységből emelték ki, de ennél sokkal mélyebben élnek. Ott, ahol örök sötétség honol, ahol ember még nem járt. Meglepő, hogy vannak ilyen helyek a világon? Pedig az óceánok 95 százaléka máig ismeretlen, felderítetlen hely az ember számára.Még az űrbe is könnyebb feljutni, mint életben maradva elérni a legmélyebb óceánok fenekét, és vissza is jönni onnan. Az átlagos mélységük ugyanis több mint 4 kilométer. Ebben a mélységben azonban olyan magas nyomás uralkodik, amit az emberi szervezet elvileg már nem bír ki. Eddig csak kétszer sikerült embernek rövid időt a tengerfenéken töltenie. Ma még ugyanis nem áll rendelkezésünkre a technika, ami egy mélytengeri kutatóbázis létrehozásához kellene, hogy huzamosabb ideig is megfigyelhessük az élővilágot. Még akkor sem, ha ez a kanapéban ülve gyerekjátéknak tűnik a Marsra szálláshoz képest.– A Föld legmélyebb pontja a Mariana-árok alja, több mint 11 (11 ezer 34 méter) kilométer mélyen helyezkedik el. Itt járt már ember is.– Először 1960-ban, vagyis 57 éve Jacques Piccard és Don Walsh a Trieste fedélzetén érte el a 11 ezer 34 méteres rekordmélységet. Másodjára 2012-ben a Deepsea Challenger nevű, 7 méteres kapszulában James Cameron kutató-filmrendező ereszkedett a Mariana-árok mélyére.– A fenéken élő állatokkal azért sem találkozunk a felszínen, mert szervezetü jóval nagyobb nyomáshoz van szokva a fent tapasztaltaknál, s már útközben elpusztulnának, ha felfelé venné az irányt.– A tengerfené özelében, teljes sötétségben élő állatok özül többen épesek megvilágítani a örnyezetüket. A púpos horgászhal például 2000 méter mélyen él. Kilóg egy kis világító antenna a homlokából, azzal világít.