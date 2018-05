Tudtad? Léteznek erdei elefántok is

Shah Rukh, Shanti és Taru ázsiai elefántok. S bár a tudósok elég sokáig hitték, hogy az ázsiai elefántokon kívül csupán afrikai elefántokkal számolhatunk, nemrégiben kiderült, hogy elkülöníthető még egy fajuk: az erdei elefántoké.Egytől egyig szigorúan védett állatok. Régészeti leletek ugyan tanúsítják, hogy az ősember meg is ette az akkor élt elefántfélék húsát, ma azonban ez már egyértelműen tilos. Vannak helyek, például India, ahol kultikus tisztelet övezi őket, és olyan területek is akadnak, ahol agyarukért, csontjukért a tiltás ellenére is vadásszák az elefántokat.A legnagyobb ismert elefántot 1974-ben lőtték ki, majdnem négyméteres magassága mellé több mit 10 tonnát nyomott. Nem véletlen, hogy e termetes fajt a hadászat is felfedezte magának. Egyes ókori civilizációkban a hadsereg fő csapásmérő erői voltak. A legendás hadvezér, Hannibál például elefántháton kelt át az Alpok vonulatain.– A rekordméretű állatok vemhessége is rekordhosszúságú, csaknem két évig, mintegy 22 hónapig, 680 napig tart.– Azért tart ilyen sokáig a vemhesség, mert az elefántborjú agyának ennyi időre van szüksége ahhoz, hogy kifejlődjön. Születése után csak így éli túl a rá váró körülményeket.– Az elefánttehenek három-négy évente ellenek, és csak egyetlen elefántbébit hoznak a világra.– Borjaik agya a születéskor igen fejlett, erre azért van szükségü , mert gyorsan fel kell ismerniü a csorda összetett szociális rendszerét, és meg kell tanulniuk ügyes ormányuk segítségével táplálkozni.– Vadon élve 40 évig húzzá , fogságban azonban a 70 éves kort is megélhetik.– Az elefántagyarak olyan specializált, fogzománcot nem, csak dentint tartalmazó metszőfogak, amelyek egyebek özt a táplálé kiásására, mozgatására és harcra szolgálnak. minden elefánt szigorúan védett.– Az elefántok gyomra emésztés özben nagy zajt kelt, azonban az elefánt épes az emésztése folyamatát akarattal felfüggeszteni, ha úgy ítéli meg, hogy ez a zaj felhívná rá a ragadozó figyelmét.– Hihetetlen mérté ű empátiát mutatnak bármilyen más fajjal szemben: természeti katasztrófa esetén épesek felismerni, hogy vészhelyzet alakult ki, és a mentőkutyákhoz hasonlóan is segítségére sietni az embereknek.– Az elefántok felismerik magukat a tü örben. Az emberen ívül erre az emberszabású majmok és a delfinek épesek még.– A kutató szerint az éntudat lehet az alapja az elefántoknál megfigyelhető sokszínű társas kapcsolatoknak. özismert, hogy halottaikat lombokkal fedik be, és gyakran gyászolnak a tetem mellett. Előfordul, hogy a nőstények napokig is halott borjuk mellett maradnak. Sőt, egyes források szerint az elefántpopuláció a hordától távol ülön temetőt is fenntartanak. Szakértő szerint az elefántoknak intenzív érzelmeik vannak, és felfogjá a halál értelmét.– Egy felnőtt példány ormánya ét ember testsúlyát is meghaladja.– Az elefántok ösztönösen jó úszó , ugyanis a mélyebb folyókon csak így tudnak átkelni. Az elefántok akár 25 kilométert is épesek úszni megszakítás nélkül. Lélegzésre a vízfelszín fölé nyújtott ormányukat használjá .– A tévhittel ellentétben az elefántok nem tudnak az ormányukkal inni. Az igaz, hogy akár 10 liter vizet is épesek felszippantani vele, de ezt vagy a szájukba vagy testükre locsoljá .– A kiselefántok gyakran esznek anyjuk ürülé éből, mert sok benne a vitamin.– Az elefántcsordákat idősebb nőstények vezetik, akik épesek megjegyezni és megkülönböztetni akár százféle hangjelzést is.– Az elefántok ormánya – mely akár fá kicsavarására is alkalmas – negyvenezer ülönálló izomból áll.– Hajtogass elefántot: