Tudtad? Magyar krokodilt is találtak

Hajtogass krokodilt!

A történelmi jelentőségű lelet első darabjaira, csontokra és fogakra 22 éve bukkantak a Gerecsében, a Pisznice-hegy oldalában húzódó egyik kőfejtő 180 millió éves, vörös gumós mészkőrétegeiben. Ahogy haladtak a feltárással, kiderült, ennél jóval több részlet tárható fel. Hamarosan kirajzolódott egy őshüllő 30-40 százalékban megőrződött csontváza. Tavaly már az is biztos volt, hogy egy mindaddig ismeretlen fajt találtak a magyar kutatók. Egy ragadozót, amely élete nagy részét a nyílt vízen töltötte, ám a szárazföldön is biztonsággal mozgott.Őslénykutatók szerint egyébként krokodilhoz hasonlók lehettek a dinoszauruszok legkorábbi rokonai is. Róluk rendkívül „emlék" áll rendelkezésünkre fosszília, azaz ősmaradvány formájában. Egy Tanzániában talált leletből mégis arra következtetnek a tudósok, hogy négy lábon, a krokodilokhoz hasonló járással közlekedtek. Azt azonban tévesen hisszük, hogy a mai krokodilok a dinoszauruszok leszármazottai. A krokodilfélék valóban egyidősek a dinoszauruszokkal, gyakorlatilag élő kövületekként tekinthetünk rájuk, ám két külön fejlődési ágat képviseltek.– A legfrissebb kutatások kimutattá , hogy a krokodilok és rokonaik igen intelligens élőlények, és kifinomult viselkedésre – fejlett szülői gondoskodásra, komplex kommunikációra és a vadászathoz kiváló eszközhasználatra – épesek.– A krokodilok és rokonaik – az aligátorok és a kajmánok – ragadozói viselkedésének vizsgálata természetes özegükben nehéz, mivel lesből támadnak, lassú az anyagcseréjü , és ritkábban táplálkoznak, mint a meleg vérű állatok. Ezenfelül nagyrészt éjszaka aktívak, gyakran a félreeső trópusi folyamok és mocsarak zavaros vizében vadásznak.– A krokodilok élő legközelebbi rokonai a madarak. Mindkét csoport egy nagyjából 240 millió évvel ezelőtt élt özös őstől származik, ám míg a madarak evolúciója gyors ütemben haladt dinoszauruszőseik kipusztulása után, addig a krokodiloké lassú volt.– A krokodilok mérete egész életü során növekszik, ettől függetlenül azonban nem öregszenek. Az életkorral együtt nem ökken az állatnak sem a mozgékonysága, sem a táplálékigénye.– A legidősebbnek gondolt krokodil megérte a 112 évet, de átlagosan is el-eltengődnek hetven esztendőt, mielőtt kimúlnak.– De vajon miért hullajt a krokodil önnyeket? Sokáig úgy tartottá , hogy az evés özben önnyező krokodil a zsákmányát siratja. A megoldás azonban jóval egyszerűbb: a krokodil, amikor nem a vízben van, állandó önnytermeléssel védi szemét a kiszáradástól. Erősíti ezt a hatást, hogy az evéssel járó állkapocsmozgás egyszerűen kipréseli a önnycsatornákban felgyülemlett anyagot.– Embereknél is létezik egy ritka rendellenesség, a krokodilkönny-szindró . Ekkor ugyanaz történik, mint az állat esetén. Evés özben önnyezik az illető.