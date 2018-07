Tudtad? Már a vikingek is fociztak

Ugyan nagyon kezdetleges formában, de már 2000–3000 évvel időszámításunk előtt is fociztak. Kínában tsu-küh néven nevezték, ami gyakorlatilag annyit tesz, hogy rúgni a labdát. Közép-Mexikóban tömör kaucsuklabdával játszották a talcstlit, az ókori rómaiak harapastum néven ismerték a rögbi, vagyis az amerikai futball egyik távoli elődjét. Utóbbiak, vagyis a rómaiak még hódító útjaikra sem indultak el labda nélkül, egy szőrrel bélelt, felfújt hólyaggal ütötték el a harcok közti időt. A legenda szerint még a vikingek is rúgták a bőrt, bár ők az igazit: az elesett ellenség levágott fejével játszadoztak szabad perceikben. Később Európában is számos változatát játszották a labdajátékoknak, ám csak a 19. században fektették le a pontos szabályokat – akkor, amikor a futballt és a rögbit is különválasztották egymástól.– A legidősebb, még ma is létező focilabdát a stirlingi Smith Múzeumban őrzik. A 462 éves labdamatuzsálem egykor a skótok királynőjének, Stuart Máriának a tulajdonában állt. Sertéshólyagból készült, és szarvasbőrrel vonták be.– Labdarúgó-világbajnokságot 1930 óta rendeznek. Eleinte sima barna bőrből varrott labdával játszottak, ezen évtizedekig nem változtattak.– Nevet először 1934-ben adtak a labdának: Federale 102-re keresztelté .– 1966 után vette kezdetét az Adidas labdá korszaka. Az 1970-es világbajnokságra már fekete-fehér labdát észített a cég. 12 fekete, pentagon alakú, és 20 fehér, hexagon alakú panelből állt, és Adidas Telstar névre hallgatott Az első labda, amit nem bőrből, hanem szintetikus anyagból észítettek, az 1986-os mexikói vb-n gurult a pályán. Az Azteca névre hallgató labdát még a magyar válogatott is rúghatta.A legelső színes meccslabda az 1998-as francia vb-re észült, a Tricolore névre hallgatva.A 2010-es Jabulani nevű labda színből állt, és utáltá a kapusok. A minden idő leggömbölyűbb labdájaként elhíresült játékszer az addig megszokotthoz épest egy-egy kapura tartó bomba esetén a hálóőr számára nehezen kiszámítható íven szállt, szitált, így több olyan gól is akadt, amikor a kapus mellényúlt, látszólag potyázott.Az idei labda a Telstar 18 nevet viseli, és az 1970-es mexikói világbajnokság meccslabdájának modernizált verziója. A Telstar 18 az első meccslabda a világon, amely beágyazott – okostelefonnal összeköthető – NFC chipet tartalmaz. A chip személyre szabott információkat és exkluzív tartalmakat biztosít a felhasználó számára, sőt a helymeghatározó funkciónak öszönhetően a labda pontos részletei is lehívható belőle.A labdákat egy svájci laboratóriumban tesztelik. A legmagasabb minősítést csak az a labda kaphatja meg, amely átmegy minden próbán. Világbajnoki mérkőzést csak ilyennel lehet játszani.– A próba t részből áll. Elvégzik a gömbalak megtartásának tesztjét, a súlytesztet, a vízhatlansági (vízfelvételi) tesztet, az alak és a méret megtartásának tesztjét (tartós terhelés alatt), a nyomásveszteség tesztjét és a visszapattanás tesztjét.