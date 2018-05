Tudtad? Mégsem rejt titkos kamrát Tutanhamon sírja

A rejtett kamrák teóriáját egy brit régész, Nicholas Reeves állította fel, elméletét a fáraó sírkamrájának északi faláról készült fotókra és szkenneléssel készült felvételekre alapozta. Most olasz kollégái bizonyították – nagy csalódást okozva ezzel –, hogy semmit sem rejtenek a falak. De ki volt Tutanhamon, és miért keresik ilyen bőszen Nofertitit?Tutanhamon az ókori Egyiptom XVIII. dinasztiájának egyik utolsó fáraója volt, aki nagyjából Kr. e. 1342 körül uralkodott, és viszonylag korán, 19 évese halt meg. 1922-ben tárták fel sírját az egyiptomi Királyok Völgyében, és mivel ez volt az egyetlen, épségben megmaradt fáraósír, azonnal a leghíresebb is lett. Sírjának bejáratánál a következő hieroglifákkal, vagyis egyiptomi írásjelekkel felfestett felirat állt: „A halál szárnya meglegyinti azt, aki megzavarja a fáraó álmát."A régészek nem ijedtek meg, 26-an dolgoztak a feltáráson, és a következő egy-két évben mind meg is haltak. Egyesek az átoknak, mások a véletlennek tulajdonítják a történteket. Hogy mi az igazság, nem tudni. Egy biztos: Tutanhamon pillanatok alatt a leghíresebb egyiptomi fáraóvá vált.– Amikor Tutanhamon trónra lépett, nyolc év körüli gyermek volt, tényleges hatalom nélkül. Hadvezére és régense, Ay uralkodott helyette. De bárhogy is legyen, ez az időszak nagy változásokat hozott. Vissza kellett állítani a régi rendet, amit Ehnaton és Nofertiti, Tutanhamon apja és anyja felborított.– Így tártá fel a sírt:– Tutanhamon testvérét, Anheszenamont vette feleségül. Kincsének egyik legmegindítóbb jellemzője is a fiatal uralkodópár viszonyának kihangsúlyozása, amit sok szerelmes, romantikus és gyengéd jelenet örö ített meg a trónokon, szentélyeken és más darabokon.– A híres maszk restaurálása:– Tutanhamon valószínűleg váratlanul halt meg, nagyon korán. A legfrissebb elméletek szerint talán egy egyszerű lábtörés övetkezményei végeztek vele. Ennek a korai halálnak öszönhető azonban, hogy sírja korunkig többé-kevésbé érintetlenül fennmaradt.– Ritka fotó Tutanhamon sírjának feltárásról:– A legtöbb fáraó időt és pénzt nem sajnálva épített sírt – például piramist – magának, de amikor Tutanhamon meghalt, e munkálatok valószínűleg még el sem kezdődtek, így gyors kompromisszum született, és múmiáját kincseivel együtt egy jelentéktelennek tűnő sírba helyezté .– A századok során a sírrabló majdnem minden egyiptomi sírt kifosztottak. Tulajdonképpen még Tutanhamonét is feltörté , bár ebben az esetben valaki megzavarhatta a rablókat, mert csak nagyon kevés dolgot vittek el.– Tutanhamonon a kutató genetikai vizsgálatokat is végeztek, amelyek megerősítetté a korábbi feltételezést, miszerint a király szülei testvérek voltak. Az ezáltal, valamint az uralkodócsalád korábbi vérfertőző kapcsolatai révén kialakult hormonális egyensúlyhiánynak öszönhette testi fogyatékosságait, vélik a kutató . Nem volt egy szépség ugyanis: kiálló fogsora, nőiesen kikerekedő ípője és dongalába volt, hiába az övé a legszebb megtalált aranymaszk.– Egyes elméletek szerint a híres maszk nem is neki észült, ezért ülönbözhet annyira az igazi kinézetétől.– Kutató úgy tartjá , akár Nofertitié, Tutanhamon anyjáé is lehetett a maszk. Nicholas Reeves brit régész erre a teóriára alapozva épzelt rejtett kamrákat a fiatal fáraó sírjába. Itt remélte megtalálni a szintén legendás uralkodónőt.– Nofertiti filmje:– Nofertiti családjáról biztosan semmit nem tudunk; mivel nem viselte „a király leánya" vagy „a király nővére" címeket, biztos, hogy nem az egyiptomi királyi családból származott. Nevének jelentése: „a szépség megérkezett".– Ehnaton uralkodásának 14. évében Nofertiti váratlanul eltűnt, nevét nem említik többé. Egyes feltételezések szerint ő is egy járvány áldozatául esett, más elméletek szerint valamiért kiesett a fáraó kegyeiből, és egy kisebb palotában, az úgynevezett északi palotában élte le hátralévő életét.