Tudtad? Minden hópehely más és más

Hópelyhek akkor jönnek létre, amikor a felhőkben található apró vízcseppek elkezdenek megfagyni. Ilyenkor erőteljes felfelé irányuló légáramlás alakul ki, és közben a felhő hirtelen lehűl. Ezután apró kis kristályok keletkeznek, amelyekhez további vízcseppecskék fagynak hozzá. Amikor a súlyuk már a szükségesre növekedett, megindul a havazás.A csodás formák, amelyeket a hideg létrehoz, nem véletlenszerűen alakulnak ki. A leglátványosabbak, a hócsillagok formálódásához már igazán hidegre, legalább –13 fokra van szükség. Nulla fok körül még „csak" tű alakú pelyhek képződnek, ahogy hűl az idő, úgy jönnek létre az egyre bonyolultabb kreációk – oszlopok, lapocskák –, és amikor a leghidegebb van, kombinált lapocskák.S bár a felhőkben keletkező jég tiszta, a kristályok felületén megtörő fény a színskála minden elemét visszaveri, ezért a hókristályokat mindig fehérnek látjuk.– Jogos kérdés, hogy ha szabad szemmel nem látható formákat öltenek a hókristályok, akkor mégis honnan tudjuk, hogy nincs két egyforma? Wilson Alwyn Bentley 1885-től kezdve több ezer hókristályt fotózott le mikroszkóp alatt. Az ő munkájának eredménye, hogy ennyi hókristályformát ismerünk.– Újhónak nevezünk minden hófajtát, ahol a hókristály eredeti formájában található, függetlenül attól, hogy mennyi ideje hullott. De létezik vadhó, porhó és hódara is. Sőt, régihó is, amikor az újhó hőmérsékleti és erőhatásokra – szél, rétegnyomás – átalakul. Például ha rálépünk…

– Gyönyörű képződmény a zúzmara is, amit – bár a hideggel kapcsolatban áll – hiba hónak gondolni. Ez is egy kristályos szerkezet, de nem az égből hullik. Legerősebb változata komoly károkat is okozhat, súlya akár a távvezetékeket is megrongálhatja, vagy letörheti a faágakat.

– Szintén érdekes jelenség a dér képződése. Könnyen összekeverhető a zúzmarával. Fagyos reggeleken figyelhető meg.

Hallgass zenét!

Készíts papír hópihét!

– Észrevetted már, hogy a fák tövénél kezd el olvadni a hó? Ez azért van, mert a sötétebb színű testek jobban elnyelik a rájuk eső fénysugarakat, mint a világosak, ezért gyorsabban melegszenek, mint maga a hó.– Tudod, miért van télen jégvirág az ablakon? Az ablaküveget télen a külső fagyos levegő erősen lehűti. A szobában lévő meleg levegő, érintkezve a hideg ablakfelülettel, igen vékony rétegben harmatpont alá hűl, és az ablaküvegen megkezdődik a pára kicsapódása. Először néhány kis jégkristály keletkezik. A jégkristályok egyes csúcsain folytatódik a kicsapódás, majd az újabb csúcsokon és így tovább. Ez előbb-utóbb növényekre emlékeztető formát hoz létre.